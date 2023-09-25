聲夢15強簽約無綫發展大不同　炎明熹升呢小天后3人慘變隱形人

炎明熹（Gigi）上週（17日）亮相無綫音樂節目宣傳下月在九展舉行的處女演唱會，除了獻唱自己歌外，亦有與節目主持、同是《聲夢傳奇》學員的林智樂（Felix）合唱《短髮》。二人今次合唱在節目播出後，引起網民很大迴響，大讚超級好聽，形容Felix是一粒未被發掘的明珠，同時也令人驚嘆「聲夢」學員把把都是靚聲，惟機會不是人人都那麼多，當中3位學員更被網民稱為隱形人，存在感勁低。雖然《聲夢傳奇》15強學員畢業後，發展各有不同，但可以肯定的是，他們每一位都同樣為著自己的音樂夢去奮鬥。



炎明熹（Gigi） 18歲

Gigi當年以《聲夢傳奇》3料冠軍頭銜強勢入行，隨即獲無綫傾力打造，短短入行2年已成為樂壇小天后，無論在香港，還是內地都有一定知名度。除了唱功了得外，Gigi吸金力亦相當強勁，近日有指她入行至今已勁賺8位數、擁2個物業，並將於下月迎來她的處女演唱會，且門票開售即被秒殺。而Gigi早前更衝出國際，成為最年輕香港女歌手登紐約時代廣場螢幕。認真威水。在追夢的同時，Gigi亦努力兼顧學業，並如願以償透過《學校推薦直接取錄計劃》獲香港理工大學取錄，修讀科目為Scheme in Fashion；又在《2023香港傑出少年選舉頒獎典禮》中獲得「傑出少年」獎。

炎明熹人氣強勁。（IG@yiminghay）

姚焯菲（Chantel） 17歲

Chantel家境富裕，且對唱歌有濃厚興趣，當年參賽時，她憑翻唱《戀愛預告》而走紅，更因樣子甜美而被冠以「國民初戀」稱號，隨後同樣獲無綫力捧，無論在歌曲還是MV製作上都給予很大資源去支持。期間，向來形象清純的Chantel被爆疑似與一位攣毛男拍拖，更有疑似私人影片流出，但事件並無影響其星途，反而Chantel在事業上升期之際，卻選擇遠赴紐西蘭升學，但她強調不會放棄演藝事業，一放假便回來工作。

姚焯菲被冠以「國民初戀」稱號。（IG@chantelyiu）

鍾柔美（Yumi）16歲

去年2月正式單飛出道的Yumi童星出身，有「小鍾嘉欣」之稱，外型甚有少女青春氣息，獲無綫打造為新一代跳唱歌手。此外Yumi還是一名學霸，早前考試成功考會第一，明年將考DSE的她，直言目前會以學業為先，因始終不知做這行可以行到多遠。Yumi早前曾在觀看電影《Barbie芭比》時，在戲院打卡遭網民批評，但她勝在敢於承認錯誤，事後已立即刪帖並以黑底白字道歉。她又大方承認有入場觀賞MIRROR成員盧瀚霆個唱，獲網民大讚回應得體。

鍾柔美樣子甜美，有「小鍾嘉欣」之稱。（IG@yumichung1221）

冼靖峰（Archie）25歲

Archie於去年1人推出首支個人單曲《一個人的幸運》，正式出道，是首位出道的《聲夢傳奇》男學員。原本獲無綫力捧的Archie其後因在直播上失言而遭公司雪藏，安排他到內地拍劇順便過冷河，至近排開始逐漸獲公司安排工作。Archie現時也有份參與無綫與內地合辦的大型選秀節目《亞洲超星團》，以「超星練習生」身份接受特訓，爭奪成為男團一份子。

冼靖峰現時參與大型選秀節目《亞洲超星團》，爭奪成為男團一份子。（IG@archie_sin）

何晉樂（Rock）27歲

Rock在決賽5強當中，發展算較慢的一位，比賽後，他簽約成為無綫經理人合約藝人，以及星夢娛樂旗下廠牌「愛爆音樂」的男歌手，先後與Archie和孫漢霖分別合唱劇集《青春本我》和《雙生陌生人》主題曲，並於去年5月推出其首支個人單曲《無證騎士》，正式出道。Rock目前也是無綫音樂節目《Music Break》主持之一。

何晉樂絕對是實力唱將。（IG@whentherocksing）

張馳豪（Aska） 28歲

Aska是15強中年紀最大的學員，同時擔當隊中大哥哥角色。雖然12強止步，但形象陽光健康，故亦得到不少機會，除了曾擔任《男神廚房》嘉賓，亦先後參演《美麗戰場》及《非常檢控觀》等劇集，而且戲份甚重。Aska亦擅於創作，參與多首歌曲創作，包括與潘靜文包辦歌曲《你的晚安我的早餐》的曲、詞和主唱；《聲夢傳奇2》主題曲《我超越我》亦是由Aska負責作曲，及有份參與填詞。Aska於去年4月推出首支個人單曲《色彩背面》正式出道。

張馳豪外型討好。（IG@askacch）

詹天文（Windy）17歲

Windy在音樂方面有一定的實力，唱功亦獲認同，比賽結束後，她簽約成為無綫經理人合約藝人，以及星夢娛樂旗下廠牌「愛爆音樂」的女歌手。於2021年，Windy連同Gigi、Chantel、和Yumi組成女子組合After Class，以組合成員身份出道。今年3月，她推出首支個人派台單曲《沒有你的新學期》，以個人身份正式出道。此外，Windy亦有為多套無綫劇獻唱插曲和片尾曲。

詹天文是唱得之人。（IG@win_dy__）

潘靜文 (Sherman) 25歲

Sherman簽約無綫入行後主要擔任主持工作，包括兒童節目《Hands Up》和音樂節目《J Music》，亦有機會與孫漢霖合唱無綫劇集《童時愛上你》主題曲，及為無綫外購劇《夢華錄》獻唱片尾曲。Sherman於今年2月推出首支向各大電子傳媒派台的個人單曲《永遠潘朵拉》，正式出道。隨後又與張振朗合唱無綫劇集《靈戲逼人》插曲《似夢迷離》。Sherman擁有巴掌面，和一條逆天長腿，被網民讚有條件成為女神。

潘靜文擁有一對大長腿。（IG@shshsherman）

文凱婷（Aeren） 22歲

Aeren師承女歌手麥潔文，比賽中6強止步。去年獲填詞人林敏驄邀請一同合唱無綫台慶劇《下流上車族》主題曲《一家人》，而成功入屋。Aeren於今年2月推出首支個人派台單曲《十秒限時》正式出道。不過較令人記得的可能是Aeren的感情生活，她曾與聲夢學員孫漢霖傳出緋聞，二人多次否認有關傳聞。今年4月，Aeren被爆與比她年長17年的唱歌導師湛耀東（Waye Cham）拍拖，她承認拍拖，但否認做第三者介入對方與女友的感情。

文凱婷獲林敏驄邀請一同合唱無綫台慶劇《下流上車族》主題曲《一家人》。（IG@aerenman）

黃奕斌（Hugo）23歲

Hugo前年完成無綫青春劇《青春本我》的個人戲份拍攝後，便有機會到內地拍劇，擔任《無相之城》男主角，演員表名字排在同劇的蕭正楠、黃智賢及郭政鴻等前輩之前。現時Hugo與Archie及丁子朗，一同赴內地參與大型選秀節目《亞洲超星團》，以「超星練習生」身份接受特訓，爭奪成為男團成員之一。

黃奕斌亦有參加選秀節目《亞洲超星團》，力爭男團一席位。（IG@hugo.wong24）

林智樂（Felix）20歲

Felix因樣子貌似陸永和陸浩明而令人注意，他去年在無綫劇集《回歸》中飾演「關東海」一角，演出獲得好評。同年10月，Felix為無綫台慶劇《下流上車族》演唱插曲《一生何求》。至近日與Gigi（炎明熹）合唱《短髮》，靚聲再獲讚賞。Felix更獲著名作曲家澤日生答允為他首支單曲作曲和擔任監製，作品《忘記趁早》於今年6月面世，亦成為了Felix的出道單曲，該曲更曾登上《勁歌金榜》冠軍位置。

林智樂樣貌被指似陸永和陸浩明（IG@lamchiloklok）

林沚羿（Venus）23歲

Venus是星二代，爸爸是著名武術指導林迪安。雖然在比賽早段已被淘汰，但同樣獲簽約成為無綫經理人合約藝員兼星夢娛樂旗下廠牌「愛爆音樂」女歌手，並於今年5月推出首支個人單曲《Take a break》正式出道，現同時是無綫J2台22位J2ers之一，主要活躍在J2，曾主持《職工頭圍用膳 東京篇》和《隔山買假期》。

Venus的爸爸是著名武術指導林迪安。（venus.img）

林君蓮（蓮姐） 20歲

蓮姐於去年7月推出自己作曲、填詞的首支個人派台單曲《N.F.T.》，正式出道。她亦曾為所參演的劇集《青春本我》創作多首原創插曲，及參與《聲夢傳奇2》主題曲《我超越我》填詞，更為After Class的團歌《Not Givin' Up》作曲及填詞。蓮姐目前為無綫音樂節目《Music Break》主持之一，此外幕前工作機會不多。

林君蓮曾有機會到韓國做練習生，不過因家人反對故放棄機會。（IG@lklk.orange）

孫漢霖（火雞） 25歲

Steven於2022年10月推出首支個人派台單曲《藍顏知己》正式出道，亦有獻唱劇集主題曲，惟之後發展一般，曝光率及演出機會也不多。

孫漢霖曝光率相對是比較少。（IG@fire_chickens_）

蔡愷穎（Lolita）20歲

Lolita至最近才迎來其首支派台單曲《好感的定義》，此外她暫時僅參與過劇集《青春本我》拍攝，及間中亦有亮相綜藝節目，但同樣曝光率不高，未能令人留下印象。