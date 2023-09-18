驕陽伴我｜TVB老戲骨驚喜客串　與肖戰跳舞溫馨又搞笑

劇中肖戰為白百何而加入廣告界，再次重遇時，白百何剛離婚，肖戰暗暗地展開追求。（微博圖片）

由肖戰與白百何主演嘅都市愛情劇《驕陽伴我》，故事講述職場新鮮人盛陽（肖戰飾）自小視業界知名的廣告導演簡冰（白百何飾）為世一女神，為了追隨女方的步伐，他不惜修讀設計，還立志投身廣告界。

肖戰主動幫手照顧吳岱融。

更令父女解開心結。

陳俊安(前名陳志健)與內地頂流肖戰於《玉骨遙》合作後，再有香港觀眾更為熟悉嘅臉孔與肖戰交手！由肖戰與白百何主演嘅都市愛情劇《驕陽伴我》，故事講述職場新鮮人盛陽（肖戰飾）自小視業界知名的廣告導演簡冰（白百何飾）為女神，為了追隨女方步伐，他投身廣告界，最終將女神追到手，譜出姐弟戀。

拍攝前一齊學跳舞，吳岱融比肖戰更high。（影片截圖）

劇中白百何在小時候因將父親出軌一事告知母親，有感自己間接害死母親，並一直痛恨自此失蹤的父親。而這位無良父親，就是由TVB老戲骨吳岱融飾演，他因急病而被送往醫院，白百何無奈承擔照顧的責任，但吳岱融處處與她作對，直到肖戰自薦幫手照顧。做過大反派、又做過賊王，要吳岱融做搞事父親絕對輕鬆，雖然只係客串幾集，但比另外幾位男主角袁文康、劉迅更為搶戲。其中一場只係播出不到10秒嘅跳舞戲份，吳岱融同肖戰拍攝前瘋狂練舞，畫面既好笑又溫馨，《驕陽伴我》昨晚（17日）播出大結局，吳岱融亦有在微博發文：「感謝一路以來對我的支持，我從1982年入行，第一部電視劇《人在旅途》，算算也剛好40年了，感恩我能遇上喜歡的工作，真的是從小演到老。」