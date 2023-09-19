Janice Man近照曝光驚現美貌大進化　激似一位TVB頂流花旦超級紅

文詠珊（Janice Man）北上發展多年終於迎來收成期，主演電影《消失的她》票房大收獲封「億萬票房女星」。人氣急升的她應酬自然多，近日她出席一個品牌公開活動，竟驚現美貌大進化，被指激似一位TVB頂流花旦？

（Janice Man IG圖片）

Janice Man人紅應酬多，近日亮相一個品牌活動，一出場便成為全場焦點。Janice Man身穿吊帶背心黑色晚裝長裙，自信大方地與眾人笑談聯誼，說得興起時更笑到見牙唔見眼。從現場人士拍下的片段可見，Janice Man身旁圍繞了數位女士，Janice Man逐一招呼相當忙碌，可見人氣；身穿女士主動伸手摸Janice Man手臂，看來兩人有一定交情。

Janice Man在戲中的服裝以黑色同紅色為主。（劇照）

Janice Man狀態大勇，爆紅後氣色更佳，美貌上升了一個層次，與入行20年前「𡃁模」外貌大有不同，連現場有份出席的網友都發文大讚她是「大美人」，盛讚她與李嘉欣同一個級別。

Janice Man戲約不斷。（微博@文詠珊工作室）

Janice Man近照可見美貌大進化，外貌氣質遠睇竟激似TVB當家花旦李佳芯（Ali），尤其咧嘴大笑的輪廓模樣更是似到十足，有網友留言指：「感覺她好像李佳芯啊」獲得十多位網友認同，看來Janice Man美貌氣質確實隨年月過去有所變化，愈來愈成熟靚女。

Janice Man近照被指好似李佳芯（Ali）。（小紅書）

笑起上嚟輪廓係幾似。（小紅書）

好靚女。（小紅書）

真係同Ali有幾分相似。 （影片截圖）

Ali真係好靚。 (李佳芯ig)