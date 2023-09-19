秦沛大仔姜文杰感冒狂嘔CALL白車　錯過黃金48小時左耳或永久失聰

不少人患傷風感冒會覺得很小事，自行服成藥就算，但一不留神可以很嚴重。秦沛兒子現年42歲姜文杰（Benji）早前患上重感冒，竟有嚴重後遺症左耳現暫時失聰﹗



姜文杰最近左耳險永久失聰。（IG：@benjichiang）

姜文杰（Benji）在IG STORY交代病况：「深夜開始嚴重頭暈，成晚趴喺馬桶度，只要稍微郁吓都會嘔最後終於頂唔順。呢10幾個鐘頭我嘔到黃膽水都嘔埋。」之後Benji一直更新狀況，星期日搵唔到專科險錯過黃金48小時或永久性失聰：「兩間醫院急症都診斷我患VERTIGO（暈眩）同埋ACUTE LABYRINTHITES（急性迷路炎，又稱內耳炎），話分秒必爭，如果再唔睇專科開STEROIDS 我左耳聽力會永久受損，可能聽唔到高音，兩張醫生紙都寫著 URGENT、ALARMINGSYMPTOMS...希望個天幫幫手。快啲俾我遇到耳鼻喉科好心人救救我。今日會繼續打電話，同時去醫院排隊，求集氣。」

姜文杰感激妹妹姜麗文陪同求醫。（IG：@benjichiang）

9月18日凌晨召護救護車送院：「希望可以盡快打類固醇，救救左耳聽力，同埋睇身體接唔接受。黃金48小時……錯過就好大件事，好多人留言話屋企人都試過，好多case嗰啲終歸聾咗救唔返。」獲送院後接受腦部電腦掃描，醫生估計他因病毒攻擊耳膜神經，以及掌管平衡的「耳石移錯位」，不罕見但狀况比平時個案較為嚴重，以及左耳的聽力僅剩15%功力：「有啲高音Pitch更近乎零，看情况可能需要uber代步一段頗長日子，因為頭暈可能會持續幾個月到一兩年不等，至於康復進度如何，就睇我自己身體了。」