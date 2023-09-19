JPEX｜森美缺席兩日《早霸王》　網民好奇係咪著咗草?

虛擬資產交易平台「JPEX」早前被揭無牌經營，不少城中名人、藝人受到牽連，例如林作、陳怡等亦陸續被查。事件連日來不斷發酵，據報道，警方派員到全港各區多間虛擬貨幣兌換店進行搜查，當中有網民影到另一加密貨幣兌換店「Coingaroo」位於屯門市廣場的店舖被警方搜查，而Coingaroo昨晚（18日）亦透過社交平台表示，為配合警方調查，今日（19日）開始舖頭將暫停營業，直至另行通知。

森美曾為「Coingaroo」擔任星級代言人及接受訪問。（IG截圖）

Coingaroo銅鑼灣分店同樣被搜查。

Coingaroo表示配合警方調查。（IG截圖）

而根據Coingaroo的社交平台顯示，藝人森美曾任星級代言人，並親身出席「Coingaroo屯門 NFT Art Gallery」開幕禮。這兩日JPEX事件鬧得熱烘烘，碰巧森美又在這個敏感時間放假，連續兩日缺席電台節目《早霸王》，亦3天沒有更新社交平台。隨即惹起網民無限聯想，紛紛留言：「著左草」、「係咪苦主」、「避風頭」等。但也有網民表示森美之前好似講過同個仔返英國。

森美為「Coingaroo」拍攝宣傳片。（IG截圖）

還出動靚車。（IG截圖）

另，森美擔任Coingaroo代言人時，曾接受專訪，當中他講到：「好認真，還沒做Coingaroo代言前，確實我對加密貨幣資訊並不熟悉，當Coingaroo找我代言時，我就接觸與認識得多了，而我在認識的過程當中，亦令我自己向前行，因為人去到一個年紀，很多東西都不想理會，這個令我驚醒一番，因為時代是不斷進步，我們不能原地踏步，所以我認識了加密貨幣、NFT、元宇宙等等。過去一年多，我成為了朋友其中一個資料來源。」

森美曾接受「Coingaroo」專訪。（IG截圖）

又稱代言前，確實對加密貨幣資訊並不熟悉。（IG截圖）

森美在店內遊覽。（IG截圖）

森美又言：「當你投資去NFT或者加密貨幣時，怎樣才是正確態度？這些功課必須要做。我自己是一個好奇心重的人，有新事物時就會想知道，所以每逢有新事物，我都會好想去認識，就同Coingaroo一樣，最新最潮。所以在這期間裏面成為代言人，其實是相輔相成，又可以讓大眾對NFT或者對加密貨幣有更深的認識。」