JPEX｜莊思敏疑鼓勵人玩JPEX兼有佣抽　傳被引渡本人霸氣4字回應

虛擬資產交易平台「JPEX」早前被揭發無牌經營，不少城中名人、藝人受到牽連。當中包括大馬拿督千金莊思敏，皆因她早前自爆是JPEX苦主，投資了6位數，但連日來有關傳言令她飽受困擾。

莊思敏日前透露自己是JPEX苦主。（資料圖片）

今日有片段流出，莊思敏被指疑鼓勵人玩JPEX。（網上截圖）

莊思敏雖然現時身處馬來西亞，但連日來關於她跟JPEX的傳言滿天飛，先是傳她今次急回大馬是著草，到昨日（18日）又有報道指警方本鎖定另一娛樂圈人士，但因其身處海外而未能拘捕，莊思敏隨即成為頭號嫌疑人之一。

莊思敏認真介紹。（網上截圖）

莊思敏話自己一直的對口單位是加密。（網上截圖）

而到今日，網上再瘋傳一段莊思敏疑在鼓勵人玩JPEX的短片，片段長達1分鐘。片中莊思敏表示：「另外為什麼會建議大家盡快入門呢？是因為你一天不入門，一天都不知道發生什麼事，就算你在不同的群組裏面，每天聽着我們在聊天，但其實你沒有真正去按過按鈕的話，你還是不知道平台是怎麼運作，究竟怎麼可以收息？怎麼可以買賣合約？怎麼可以短炒？怎麼長揸？所以我也建議大家如果開了戶口，我發了很多次我的優惠連結出來，首先就是你用我的連結去開戶口，就有優惠。其次之外就是你再入USDT的時候，又會有優惠券給你，所以我建議大家真的試一下，其實入門是在說500USDT，即是幾千蚊，試一下去運用一下平台，你真的入了錢，開始去按按鈕，開始知道發生什麼事的時候，你就可以慢慢研究，這件事適不適合你，其實也是很簡單的，你有問題可以先入我們的WhatsApp群組，因為裏面有專家可以解答你的問題。」

莊思敏直言傳聞有點失控，對此感到超無辜，今次回大馬是為跟媽媽慶生。（IG@jacquelinchng）

對於有人質疑她鼓勵人玩JPEX？莊思敏回覆《香港01》時表示：「我一直的對口單位是加密。（傳到你妳有佣抽，又話妳唔敢返港？）傳聞有點失控。（係咪好無辜？）超無辜。希望事情唔好再發酵落去。我都唔會再回應，我會交由律師處理，保留追究權利。我過來係同媽媽慶生日呀！」

談到今日警方被問到有懷疑與案相關的藝人己離港前往馬來西亞時，表示調查仍然進行中，會根據相關人士的參與程度及在案件的角色採取相應行動，若有人真的犯法，有需要時會將相關人士從外地引渡回香港。莊思敏霸氣4字回應：「清者自清！」更直言：「我電話長開，你都揾到我，有關部門有需要都會揾到我。」