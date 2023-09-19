影后張曼玉久休復出拍新廣告　大曬58歲凍齡不老嫩肌告白冧爆影迷

影后張曼玉（Maggie）淡出幕前多年鮮少公開露面，近年她終於進駐抖音分享生活片段，但仍甚少更新近況，然而卻有網友不時於法國及英國捕獲女神行街。雖然張曼玉被爆有斑及皺紋，但獲讚氣質絕佳，素顏妝態仍吸引。

張曼玉年近60歲仍優雅。（網上圖片）

張曼玉久休多時終於出山，今日（19日）國際美妝品牌OLAY突然公開新廣告，片中先是浮現「好久不見」字卡，然後見到張曼玉坐在外國咖啡店內，張曼玉身穿白色外套，下身藍色牛仔褲，一如以往地瘦削，身材管理極好。

張曼玉現身巴黎CHANEL掃貨。（小紅書）

張曼玉優雅地坐住寫信，她抬頭故作思考，又到處張望附近人來人往的風景，她揸筆兼咬手指公心仰頭，靚女又有文青氣質。片中張曼玉緩緩讀出信中內容：「嗯，親愛的，你最近好嗎？很久沒有和你聊天了。很想你。」片尾最後下款寫上「Love, Maggie」，似乎是表達對影迷的思念。張曼玉束起頭髮，近鏡睇皮膚白滑緊緻，58歲之齡來說算得上保養極佳，凍齡不老肌令人羨慕！

網友大讚品牌有料到，留言驚歎：「居然又把曼神請到了」。張曼玉多年前已與該品牌合作，相信今次是該品牌使盡人情牌才成功邀到半退休的張曼玉出山，認真犀利。

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