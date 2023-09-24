矚目配角｜劉錫賢問阿妹借錢解決財困：我最唔想就係向人求救

61歲劉錫賢疫情期間，經歷母親離世、離婚、戶口清零、問人借錢度日，換著是其他人，以上其中一項，都可以是人生低谷，何況劉錫賢四合一，但他說：「如果唔係一次過同時發生，我覺得人生唔係一個人生低潮，每一個悲傷時候會有，但總會過去⋯⋯」

事情總會過去，唯獨感情長留心底，訪問完結，劉錫賢穿回一件鮮橙色「亞洲電視」風褸離開，劉錫賢第二任太太表示：「佢話呢件䄛最啱身。」亞視忠臣這名字，不是浪得虛名。

問人借錢食白果

疫情三年劉鍚賢的經歷可以用來回地獄又折返人間形容，要他重提往事，你以為他淚流滿面，力竭聲嘶，但劉錫賢很淡然，他覺得生活總是要過著，喊著過太辛苦，不如笑著過，而回首往事，他覺得最難堪是問人借錢，但更難受的是借不到，他說：「你打畀朋友嘅時候，啲朋友梗係有句同你講，其實我都好慘、哈哈，人哋講到咁，你仲點求救呢？」

靠三位妹妹度過經濟困境

好在危難的時候，劉錫賢有三個妹肯借錢，合共借了幾十萬，每日三餐就由媽媽幫手，解決了醫肚同經濟危機，而劉錫賢亦用了半年時間還錢給妹妹妹，而疫情後內地商演愈來愈多，劉錫賢的銀行存款終於唔係等於零 人生經歷三失，但劉鍚賢亦有一得，那就是她的第二任太太袁綺弘（Ievan），劉錫賢因一次朋友擺大壽認識袁綺弘，大家一齊籌備大壽，由朋友到發展成情侶，再成為夫婦，訪問當日劉太亦在場，不斷用手機為老公拍照，好像姜糖見到姜濤一樣，劉鍚賢亦對太太讚不絕口。

「第一件事佢好愛我，佢可以容忍我，一個咁樣嘅人，我好多缺點，佢好遷就我，同埋佢係一個好有組織性嘅人，工作上嘅嘢我交哂畀佢。」劉錫賢指自己亦因太太而改變，自嘲是宅男，無論工作幾遠都要回家，絕不過夜，亦不瞓「生不保床」，他說：「而家唔同啦，以前有幾個鐘空檔一定返屋企，而家會聽佢話出去行下。」

忠臣之叛變

劉錫賢花名亞視忠臣，他覺得這稱號有褒亦有貶，他覺得對公司是忠誠，而不是護主，「你應該proud of 自己間公司，成日同人講自己公司點唔好，日日如坐針氈，咁好咩？」

不過維基百科顯示劉錫賢曾經公開批評亞視，他更因此而被雪藏，問他批評了什麼?劉錫賢到今日依然很隱晦不肯說具體內容，只說批評編劇內容很不濟，他亦因此事改變了自己的工作態度，亦是成為忠臣的原因「我以前真係講錯嘢，所以我之後會慎言。」

忠臣除了試過批評亞視，他坦然曾經「hea」做，拍劇連Playback 也不看(劇組每拍完一場戲都會重播，行內稱之為「睇Playback」)，但拍《我來自潮州》陳庭威改變了他，令他知道看Playback的重要，亦令他愛上演戲，更應視自己的演藝事業為一種專業，「我而家成日同啲後生仔講，唔好將你做嘅嘢當為職業，職業即係打工，打工「東家唔打打西家」，但專業你就將成件事變為自己一部份，你會唔同好多。」