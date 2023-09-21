細細粒陳嘉佳曬內地靚裝大宅盡見品味　激瘦一圈成焦點獲讚好靚女

細細粒陳嘉佳多年來憑著肥妹可愛形象成功入屋，自從她年前約滿無綫便正式離巢轉戰內地，由演員轉型做吃播網紅，經常在抖音開直播，已變身做美食帶貨達人。她更在廣州開了海味舖榮升老闆娘，一晚的總銷售量總額直逼522萬人民幣，賺個盤滿砵滿，收入遠比她做藝人時要高得多。近年長駐內地發展的細細粒，日前就拍片公開了她家住杭州的靚裝大屋，讓大家見識她懂得追求生活享受的一面。

細細粒都鍾意Hermes手袋。

細妯粒在片中表示：「今天我想帶你參觀一下我杭州的家，還真的沒有人來過我家。」她介紹了她家中的客廳，以原木色和米色布置為主，設計簡約時尚又溫馨，地板上舖了地氈，感覺特別舒服。廳中還擺放了一座鋼琴以及無數的香薰機，讓她時刻置身於香噴噴的環境中。她又介紹了家中的巨型廚房，設備極之齊全，可謂應有盡有，她的家面積目測有2000呎，十分寬敞舒適。

細細粒帶大家參觀她在杭州的家。(小紅書)

細細粒強調自己其實是一個很有品味和文藝氣息的人。她續說：「住在杭州今年已是第三年了吧，然後我突然在想我從來都沒有介紹過我家是怎麼樣的，所以我突然想到我必須要介紹一下我平常的家。為什麼呢？因為你們一直在鏡頭前面也好，直播前面也好，都會覺得我是一個大大咧咧，也會覺得我是一個邋邋遢遢的人，是不是跟你平常認識的我完全不一樣。

細細粒首次公開自己在杭州的家。(小紅書)

細細粒分享了這條短片後，吸引了大批網民留言討論，不過大家的焦點不是她的品味之家，而是她激瘦了一圈的身材。不少網民都留言表示：「清減了呢」、「看上去真的瘦了，希望你再瘦點，不是嫌棄你肥，是真的想你健康，加油」、「瘦咗又靚咗」、「感覺好似瘦了好多啊」、「明顯瘦了很多，好靚女呀」。

點擊睇細細粒位於杭州的家：

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細細粒曾表示自己已經對愛情沒有憧憬，決定用盡時間努力工作賺錢。由於細細粒經常要邊做直播邊瘋狂大吃美食，以致身形亦日益膨脹，體重狂飆令網民都擔心她遲早出事，怕她會把胃吃壞，不時都會勸她要注意身體。細細粒的體重曾一度高達260斤（即約287磅左右）。

去年3月細細粒曾以「260斤薇薇安養成記」為題拍片，公開自己當時的體重達260斤（約287磅）。（影片截圖）

不過自去年開始細細粒就積極減磅，今年4月她曾公開體重為99kg（約218.4磅），可見她已經成功激減近70磅。近日細細粒再接受新挑戰，她拍片記錄了自己在7日內減9kg（約19.8磅）的過程，今次拍片介紹家居亦可見她的確瘦了。

減肥大計！（影片截圖）

點擊下圖睇減磅過程：