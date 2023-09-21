JPEX｜31歲朱姓YouTuber被捕　真實身份疑曝光上月曾與林作合照

虛擬資產交易平台JPEX涉無牌經營引發巨型幣圈風暴，林作及網紅陳怡被捕，警方昨日（20日）以涉嫌「串謀詐騙」再拘捕3名涉案男子（介乎25至32歲），同案至今被捕人數累計增至11人，其中一人為31歲姓朱的YouTuber。

林作在兩名警員押解下步出中環娛樂行，再被押上警方私家車，前往中區警署。（夏家朗攝）

陳怡被捕後即出片。(youtube@陳怡)

據報道指，一位自稱「90 後投資達人」的YouTuber「朱公子」（原名朱家輝）常於YouTube拍片評論加密貨幣，又多次接受傳媒財經版專訪及撰寫財經專欄。此外，「朱公子」創立「KT Club」，在尖沙咀、天后和荃灣提供加密貨幣場外交易（OTC）服務。

「朱公子」上月曬與林作合照，大讚林作為「幣圈教父」。（IG@ckt.91）

YouTuber「朱公子」。（YouTube圖片）

「朱公子」獲邀撰寫財經專欄。（IG@ckt.91）

「朱公子」早年在Facebook成立粉絲專頁，稱有投資名表、加密貨幣和骨灰龕等，又教人炒賣比特幣，並與粉絲舉行投資聯誼活動。有報道指，朱家住沙田碩門邨，常於網上炫富，曬出林寶堅尼跑車合照及大疊鈔票，但跑車車牌登記卻是一部日本車。

「朱公子」常於網上炫富，曬出大疊鈔票。（IG@ckt.91）

靚車。（IG@ckt.91）

報道亦指，2019年朱推介即將上巿的加密貨幣「魔幣」，稱已花千萬元認購，承諾預留名額給粉絲，據指近百人投資，總計逾五百萬元，但7月「魔幣」上巿幣價卻持續下跌，一眾投資者血本無歸，朱則不知所終。2019年有人創立Facebook專頁「朱公子（朱家輝） - 香港幣圏之恥 呃人血汗錢」指控朱呃錢。直至2020年5月底，「朱公子」因為涉嫌詐騙被警方拘捕。朱近來甚少更新社交網，及至上月分享與林作合照，大讚林作為「幣圈教父」。