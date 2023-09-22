巾幗梟雄4｜鄧萃雯仍未埋位發福現雙下巴　網民嘆「九姑娘」走樣

由黎耀祥及鄧萃雯主演的TVB劇集《巾幗梟雄》收視口碑雙豐收，兩人憑此劇雙雙奪得視帝、視后寶座，之後又再憑續集《巾幗梟雄之義海豪情》「冧莊」視帝、視后，風頭一時無兩！近日《巾幗梟雄4》終於在橫店開拍，新劇暫定劇名為《巾幗梟雄之懸崖》，男主角黎耀祥日前在IG曬出開工照，見他重現「劉醒」造型，令人相當懷念。不過女主角就遲遲未公布，不少劇迷都期待「九姑娘」鄧萃雯埋位，但她連日來都忙着宣傳內地劇集《九義人》，有網民上載了鄧萃雯與一眾拍檔出席活動時的短片，但片中所見鄧萃雯明顯發福，雙下巴盡現，網民紛紛感嘆「九姑娘」已不復當年勇！

《巾幗梟雄之懸崖》近日在橫店開拍。（劇集海報）

黎耀祥重現「劉醒」造型。（IG@laiyiucheung）

+ 17

片中所見，當日鄧萃雯身穿綠色風褸，相當搶眼，除了在台上分享感受之外，她還大派禮物，大批粉絲即圍着她，可見她大受歡迎。不過在近鏡及零濾鏡下，鄧萃雯的魚尾紋及雙下巴明顯，身形亦較為圓潤，令網民都不禁感嘆：「九姑娘長胖了」、「恕我直言，她這個狀態怕是真的拍不了巾幗4」、「歲月不饒人啊」，不過亦有粉絲力撐她狀態自然真實：「沒有醫美的話已經非常好了」、「以前好瘦，不過現在也很自然很舒服」、「還是很有魅力」。其實鄧萃雯一向追求真實，從不為照片加美顏濾鏡，坦然面對年齡增長，57歲的她雖然魚尾紋較為明顯，但自信又樂觀的態度獲網民大讚！

當日鄧萃雯身穿綠色風褸，相當搶眼。（影片截圖）

+ 17

其實早在2020年年底已經有傳將會開拍《巾幗梟雄4》，但可惜其後盛傳投資方撤資，加上疫情令該劇開拍一再延期，甚至一度傳出「胎死腹中」。而黎耀祥及鄧萃雯都曾公開表示有意接拍《巾幗4》，鄧萃雯更透露留過檔期，但最後因出現問題而未能成事。今年年初《巾幗梟雄》劇組重聚，除了男女主角之外，監製李添勝、編劇張華標都有出席，如今劇集終於開拍，未知女主角最終人選會是誰呢？

《巾幗梟雄》劇組Re-U！（微博@鄧萃雯）