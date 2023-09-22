鄧萃雯傳與TVB傾唔掂棄拍《巾幗4》　女主角由胡定欣頂上

無綫（TVB)經典劇集《巾幗梟雄》系列一直深受劇迷歡迎，而對於開拍第四輯亦已傳出多時，但遲遲仍未落實。據有報導指出，《巾幗4》的女主角將由胡定欣頂上，而原本屬意的鄧萃雯有傳其在內地人氣急升，片約片酬亦都多，與TVB未能達成共識，最終未能合作拍攝，而男主角依舊是黎耀祥，劇集疑在10月正式開拍。

《巾幗梟雄》系列一直深受劇迷歡迎。（微博圖片）

《巾幗梟雄》系列除了令黎耀祥、鄧萃雯人氣急升奪得視帝、視后寶座之外，亦令不少劇中演員大受歡迎，就好像麥長青飾演的「非凡哥」、敖嘉年飾演的「蔣必文」等，令他們演藝事業更上一層樓。劇集如此受歡迎，在早年亦己傳出將會開拍《巾幗梟雄》第四輯，但就遲遲未落實公布，有傳因為疫情關係延期多時，投資方又撒資等，所以一直沒有開拍消息。

有指《巾幗4》的女主角由胡定欣頂上。（微博圖片）

但近日有報導指，《巾幗4》確定會開拍，而劇名叫《巾幗梟雄之懸崖》，男主角依舊是黎耀祥，不過女主角則有變數，傳屬意的女主角鄧萃雯與TVB未能達成共識，所以最終難以合作。她目前在內地人氣相當高，早前推出的電影《孤注一擲》高收逾38億人民幣票房，出色演技令大家拍案叫絕，其片約、片酬自然多。她未能出演有指最後由另一視后胡定欣頂上，而她早前與黎耀祥在直播時表示二人將會有合作，原來就是《巾幗4》。

另外，有指《巾幗4》演員陣容已經落實，劇組人員將會在本月底赴橫店進行造型、圍讀等工作，正式開機拍攝就是10月份，確實日子就暫未知道。