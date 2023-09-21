莫斯科行動｜劉德華零架子親切對後輩　內地男星黃軒︰沒有距離感

天王劉德華（Andy）作為巨星，其自帶氣場，讓不少圈中後輩與其合作都大為緊張，就好像內地男星黃軒，在他主演電影《莫斯科行動》中有許多對手戲，一開始時甚有壓力，但幸好對方親切又沒有距離感，讓他放下緊張心緒，不禁讓網民覺得天王就是一如既往的親切友善，難怪多年來都大受歡迎。



《莫斯科行動》在9月底上映。（《莫斯科行動》微博圖片）

在《莫斯科行動》中，黃軒同劉德華都是飾演反派，二人有許多對手戲。正因為如此面對大前輩，黃軒都大為緊張，在花絮片中他就講到與對方拍攝第一場戲時甚有壓力，但幸好對方零架子又親民，即時令他放鬆心情：「我和華哥的第一場戲就難免真的會有壓力。華哥他的狀態很輕鬆，他穿了個浴袍穿了個拖鞋跑過來跟我們打招呼，又聊天又笑，坐在你身邊跟一個大哥哥一樣，沒有任何的距離感，讓你一下放鬆了。」可見天王私下為人同樣親切，又肯與後輩閒聊說笑，難怪多年來都是深受大家崇拜的偶像。

劉德華親切同後輩閒聊。（影片截圖）

另外，飾演地下大奸商的劉德華，在片中人設大膽妄為，在他心裡只要能賺錢的他都敢賣，是一位聰明絕頂的大奸人。而從演以來甚少出演大奸角的他，在日前多倫多國際影展見面會上，談到從前甚少演奸角是因為怕喜歡自己的小孩會學壞，但隨着他們長大了，現在似乎可以多一些出演奸角：「我現在成熟了，己經沒有小孩喜歡我，喜歡我的都成長了，因為我年輕的時候，可能有很多很多小孩都會看我的電影，所以我會想到就是我不要那麼壞，因為有些（父母）他們會覺得，有時候他能做的事情，他的小孩都能做這樣，所以那個時候會壓力比較大，如果有機會不管誰找我去演壞人，我都很積極的去參考。」

劉德華在電影中飾演奸角。（《莫斯科行動》微博圖片）