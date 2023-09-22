王浩信曬超壯碩身材　手臀腹肌線條驚人︰40歲送給自己的禮物

視帝王浩信（Vincent)除了擁有好演技之外，其一身壯碩肌肉亦讓大家讚嘆不已。而不講不知近年勤於健身的他，只為近日的拍攝工作準備，其在微博上貼多張目前最佳狀態的照片，手臂肌肉、腹肌線條明顯，令不少網民讚不絕口，紛紛揚言根本不像已40歲，完全不輸時下年輕男明星。

王浩信已經 40歲。（王浩信微博圖片）

無論工作多麼的忙碌，王浩信都堅持抽出時間健身，只望身材達到最佳狀態，好讓拍出來的效果做到最好。眼見他上貼的拍攝工作花絮，可見身穿無袖上衣的他，手臂肌肉相當壯碩，而且鯊魚肌明顯，在鏡頭前展現陽光燦爛笑容，自信十足。

王浩信肌肉線條明顯。（王浩信微博圖片）

另外，從掀開西裝外套的正面照可見，他的胸肌、腹肌線條結實明顯，腰間幾乎零贅肉，身材相當好。他還上貼自己平時操練的照片，可見肩膀肌肉相當發達，手臂線條分明，背闊肌明顯，再配上其黝黑肌膚，看上去令線條更明顯十足，不過該照片乍看之下與男星楊明有幾分相似，絕對會令人傻傻分不清。

王浩信同楊明神似。（王浩信微博圖片﹑資料圖片）

難得達成以最佳狀態示人，他亦有感而發：「從一個念頭，40歲送給自己的禮物是甚麼？健康和更好的狀態吧！籌備了半年的拍攝，昨天終於完成，從開始新的保養和健身模式，找教練新的飲食習慣，在不同的城市裡找健身無限的有氧流程，不斷的克制身邊的美食，脫水，汗蒸，我終於收下了這份禮物。謝謝各位兄弟姊妹們的幫助，歲月和經歷迎來了當下最好的狀態，真的是越折騰才會越捧，一起加油，我們一齊期待成片。」

王浩信下了許多努力為是次拍攝工作。（王浩信微博圖片）