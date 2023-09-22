根德園幼稚園停辦｜名校搖籃被譽為神幼　在學星二代：無師弟妹了

全港媽媽GROUP 九月廿一日晚突然瘋傳一張截圖，有神小搖籃之稱，位於九龍塘的傳統名幼根德園幼稚園（簡稱KV）24/25年度停收K1學生，校方在22日早上發新聞稿承認將停辦，震驚各界，連帶正就讀的星二代都受影響。



九龍塘根德園幼稚園將於3年後停辦。（資料圖片）

創校已57年的傳統名幼根德園幼稚園（簡稱KV），屬傳統學術型幼稚園，雖然非一條龍學校，但畢業生考小成績出眾，當中不乏入讀拔萃男書院附屬小學，拔萃男書院校長鄭基恩也是根德園校友。KV於22號早上在學校官網發文，宣布將於3年後停辦，指學校教師團隊有3成已屆或接近退休年齡，，加上受到出生率急降、年輕家庭移民等負面衝擊，令學校收生人數大減，本學年K1入讀人數更大幅減少達四成，所以最終作出停辦決定。

九龍塘根德園幼稚園官網9月21日晚顯示「2024/25學年將不接受K1的入學申請」。（根德園幼稚園官網）

張名雅大仔Mario之前都就就讀KV，她曾發文：「我地好慶幸幫Mario揀左一間好學校❤️返左根德園嘅呢段日子，見到仔仔一日一日進步，每天長知識，好多謝老師們，學校嘅姨姨對Mario嘅照顧同教導！」岑潔儀細仔亦是KV現讀生，她得知消息感到相當驚訝：「尋日家長GP瘋狂瘋傳，大家都希望係假，今日一瞓醒，就收到學校電郵……細佬B唔會有師弟師妹了。FEEL SO SAD…一間傳統名校都抵受不住出生率下降，令到收生不足，管理層老化等的問題要停辦，時代變遷，沒有辦法……」

張名雅大仔當年就讀九龍塘根德園幼稚園，現升讀南區名小聖士提反書院附屬小學。（張名雅FACEBOOK）