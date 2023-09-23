霍啟剛獲頒榮譽大學院士家人到場見證　霍震霆朱玲玲離婚後罕同框

現年44歲的霍啟剛去年當選港區人大代表，今年1月再被委任為香港藝術發展局主席，身兼多職的他，近日再添新頭銜！日前香港浸會大學舉行「第18屆榮譽大學院士頒授典禮」，當中霍啟剛獲頒「榮譽大學院士」，他在IG分享喜訊，並曬出一系列照片，可見他的父母霍震霆、朱玲玲及兩個弟弟霍啟山同霍啟仁（霍啟人）都有到場，霍啟剛亦有感謝家人的支持：「今日我嘅家人亦嚟到見證呢個重要時刻，人生一路走來離不開家人嘅支持，人生每一個重要時刻亦離不開家人嘅陪伴；雖然太太因為到杭州擔任杭州亞運火炬手無法到場見證，但係陪伴及支持不只在身邊。」

郭晶晶擔任杭州亞運火炬手。（微博@郭晶晶）

霍啟剛獲頒「榮譽大學院士」。（IG@fok_kenneth）

相中所見，霍啟剛站在正中間，而霍震霆同朱玲玲就站在兒子的兩側，至於霍啟山同霍啟仁就站在最邊位置，一家五口同框的畫面相當難得。朱玲玲在1977年當選港姐冠軍後，翌年與霍英東長子霍震霆結婚，開創港姐嫁入豪門先河，兩人於尖沙咀美麗華酒店筵開360席，這對「才子佳人」的組合令不少人羡慕。婚後朱玲玲相繼誕下三子，為霍家開枝散葉，不過這段婚姻最終在2004年正式結束。

霍啟剛父母霍震霆、朱玲玲及兩個弟弟霍啟山同霍啟仁（霍啟人）都有到場見證。（IG@fok_kenneth）

朱玲玲陪老公羅康瑞出席瑞安集團50+周年晚宴。（IG@mr.albertau）

2007年朱玲玲被爆與瑞安集團董事長羅康瑞相戀，二人翌年低調完婚，成為羅太的朱玲玲與前夫霍震霆雖然不時同場出席宴會，但甚少合照。2020年霍英東元配太太呂燕妮出殯，作為前新抱的朱玲玲亦有到場致意，但要數對上一次一家五口同框，應該是2012年霍啟剛與郭晶晶的世紀婚禮上。由於郭晶晶日前已往杭州擔任亞運火炬手，所以未能親身到場見證老公獲頒榮譽大學院士，但她亦有發文祝賀老公：「雖然沒法到場見證，與他分享這份喜悅。但我特別為他感到高興，這是對他多年來工作的認可和鼓勵。也希望我們今後繼續加油，一起推動體育文化發展得更好！」而作為亞運香港代表團團長的霍啟剛，日前亦帶隊出征亞運，他們抵達杭州亞運村後更受到熱烈歡迎！

作為亞運香港代表團團長的霍啟剛，日前帶隊出征亞運。（IG@fok_kenneth）

已抵達杭州亞運村。（視覺中國）