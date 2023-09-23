陳蕾突宣布與御用監製Mike Orange分手：英國回來後因一些事分開

陳蕾和御用音樂監製Mike Orange突然分手！陳蕾雖然一直低調感情事，但她和男友Mike Orange一向合作無間，在不少人眼中已是公認的一對。自20年起，陳蕾多首歌曲都由自己作曲填詞、男友編曲監製，包括：《娑婆》、《凡星》、》《下流社會》、《伸縮自如的愛》等，而陳蕾每次攞獎都會多謝男友。

Mike Orange是陳蕾御用音樂監製，每次出歌都幫手宣傳，也在留言欄放閃。（Instagram：mike_orange）

近一年陳蕾愛得比之前高調，直播打機時更洩密顯示與Mike Orange疑似同居，至6月的《Chill Club The Alternatives》音樂會上，Mike Orange都是演出單位之一，更激罕與女友同框，十分恩愛。今年8月初，陳蕾宣傳《青年危機》的周邊T恤時還在IG放閃，不少粉絲都留言大讚甜蜜，加上今個月她放大假遊英國，都有部份時間與Mike Orange同行。

今年6月，陳蕾和Mike Orange在《Chill Club The Alternatives》同台演出，更大方合照。（Instagram：pantherchan）

陳蕾幾日前貼上入場睇英超的照片，Mike Orange都有Like。（Instagram：pantherchan）

正當大家都以為陳蕾愈來愈大方認愛之際，她今日（23/9）凌晨卻突然在IG宣布分手。陳蕾在限時動態寫下：「雖然好突然，但英國回來後我們確實因為一些事情而分開了。感恩所有一切。」歌迷對此事大感可惜，因認為Mike Orange對陳蕾事業幫助很大，也擔心分手會否影響到兩人音樂上的合作。

陳蕾突然宣布分手。（Instagram：pantherchan）