JPEX｜陳定幫曾被戴夢夢索取百萬禮金突覺醒分手　現與太太勁幸福

虛擬資產交易平台JPEX無牌風波持續發酵，日前林作因涉嫌「串謀詐騙」被帶返警署調查，風水師陳定幫昨晚（22日）亦到警察總部接受商罪科調查。陳定幫在娛樂圈相當活躍，亦於Bob林盛斌等人分屬好友，不過與藝人戴夢夢的戀情最為人熟知。

玄學家陳定幫9月22日就JPEX案到警總協助調查後離去。（鄧海興攝）

現年41歲的陳定幫活躍於娛樂圈，亦有為不少圈中人睇風水，2009年起曾跟藝戴夢夢交往，兩人更一度定下婚期，有傳女方向陳定幫索取一百萬禮金，可惜最終婚事告吹，並於2012年分手。陳定幫去年與好兄弟Bob及范振鋒擔任TVB節目《諸朋好友》嘉賓，提到舊戀情時，就表示自己不適合與圈中人拍拖。

陳定幫談及舊情。（影片截圖）

曾發展到談婚論嫁的階段。（影片截圖）

陳定幫自言曾與舊愛分手後又復合：「其實有時啲嘢唔work就係唔work。因為嗰年我事業上開始有少少成長，見啲人呀各樣嘢，好似傾偈又多咗，又開始有自己嘅修行，打坐的確令我有少少醒咗，即係諗通咗啲嘢，然之後好安靜地，冇咩負面情緒，我就話不如我哋唔好結婚喇，真係咁樣同佢講。」

最後婚事告吹。（影片截圖）

雖然沒有公開舊愛名字，但相信大家都知道陳定幫所講的就是戴夢夢。陳定幫與戴夢夢在2009年拍拖，原本兩人計劃在2012年結婚，更有指女方向男方索取100萬禮金，但最後婚事告吹，其後陳定幫曾回應表示百萬禮金是以訛傳訛，兩人因性格不和，最後和平分手。後來，陳定幫經Bob介紹下認識楊錳霏，兩人在2014年結婚，育有一對女兒，一家四口好幸福。

陳定幫經Bob介紹下認識楊錳霏，兩人在2014年結婚。（IG@lowbeebee）