落選港姐梁麗瑩擺婚宴　老公曾為上市公司主席陷醜聞仍住半山豪宅

楊茜堯（楊怡）、孫慧雪、張美妮等一眾圈中藝人日前出席富貴落選港姐梁麗瑩（Davily）的婚宴，梁麗瑩曾是《TVB周刊》Cover Girl比賽季軍，在2004年參選港姐後獲公司安排不少工作，當中包括演出劇集《學警出更》、《宮心計》、《大太監》、《仁心解碼II》及《神探高倫布》等，較多人記得是於《神探高倫布》扮演破格殯儀化妝師角色，更一度被網民力捧為女神。

生活富貴！（IG/@snow711）

梁麗瑩於2015年離巢後與媽媽在尖沙咀開設美容院，以及與友人合資開設私房菜，生活富裕的她更住在半山豪宅，孭Hermès手袋，十足貴婦。而早於上月她更透露已升呢做媽咪，囡囡當時已六個半月大。據知，她的老公同樣猛料！與梁麗瑩相戀多年的陳麟書（Alan）為上市公司心心芭迪貝伊集團（BodiBra，現易名海納星空科技集團有限公司）前主席，BodiBra早年因營運不善負債纍纍，2012年由陳麟書與姚冠邦入股成為大股東接受打理，五年間二人投入千萬資金營運，令公司重上正軌並於2017年初上市，無奈上市不足3個月便發生高層內訌，有傳主席陳麟書把上市資金用作私用處理，包括用公司信用卡購買主席陳麟書女友梁麗瑩開設的美容店、該美容店使用上市公司辦公地址，高於市價購買昂貴遊艇，並在梁麗瑩的社交網站有大量乘坐Ferretti 460 及 sunseeker88 遊艇的相片，懷疑公款私用，並以上市集資資金上市不夠三個月購買兩隻遊艇等。

梁麗瑩家住半山豪宅。（IG圖片）

事隔數年，陳麟書於2021年終遭到港交所（0388）譴責，上市委員會發稿指，芭迪貝伊上市後淪為陳、姚二人「提款機」，曾於兩個月內向兩人借出逾千萬元貸款。GEM上市委員會譴責公司及陳、姚二人，斥其行為「屬嚴重違規」，並指二人不適合出任任何上市公司董事。

坐遊艇！（IG/@davilyleung））