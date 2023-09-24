55歲魏駿傑曾一度暴脹走樣變中年大叔　激減66磅回春積極直播帶貨

現年55歲的魏駿傑自2020年與張利華離婚後，獨力照顧12歲女兒，更明言「終生不娶」，2021年他曾在節目中談及人生低潮，更自爆有過輕生念頭，自此絕跡幕前。直至今年5月魏駿傑突然進駐小紅書，並宣布未來兩三年都會長駐內地發展，而連月來他亦積極拍片經營社交平台，但中年發福的他就因身形圓潤腫脹，被網民狠批走晒樣。不過最近魏駿傑成功激減66磅，更加入直播帶貨行列，成績相當不錯！



網民紛紛留言感嘆走晒樣！（影片截圖）

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近期轉戰內地發展的魏駿傑，不時拍片與網民互動，但大家就將焦點放在他油光滿面以及暴脹的身形上，紛紛感嘆他發福大走樣，十足中年大叔，與昔日小生形象完全不同，大批網民提議他積極減磅，當時魏駿傑就回覆網民指已經減了30斤（約33磅），並透露已定下減40斤（約44磅）的目標。相隔兩個月，原來魏駿傑已經成功修身，足足減了60斤（約66磅）！據知他的體重高峰時期達238斤（約262磅），如今瘦了幾圈的他明顯Sharp醒不少，即時回春！

足足減了66磅！（影片截圖）

明顯Sharp醒不少。（影片截圖）

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而魏駿傑更加入直播帶貨行列，以賣白酒為主，除了落力帶貨之外，他還會即場大開金口唱歌，又積極同網民互動，成功獲得大批粉絲支持，更榮登抖音帶貨總榜、新星主播榜、食遍天下榜、白酒榜，成為四榜冠軍！單場直播銷售額突破1070萬，大賣1.94萬單，相當犀利！