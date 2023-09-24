張敬軒自爆收歌迷貼身禮物送底褲　笑言尺寸好浮動：我講緊腹肌

歌手張敬軒昨晚（23日）帶同師弟黎展峯（Andy)一起參加慈善晚宴，身穿黑色西裝的他，官仔骨骨，相當帥氣。在接受訪問的時候，更大爆最近收到歌迷送一些貼身衣物，令他哭笑不得。

張敬軒帥氣現身參加活動。（陳順禎攝）

在接受訪問的時候，問到現時籌辦演藝學院進度如何，他就表示：「我哋搞緊等緊報名個System，開始收到啲朋友IG查詢，有一啲有興趣喺演藝界發展嘅朋友，最緊要有熱誠同埋轉數快，就算唔係轉數快都要鍾意音樂。（外型係唔係最重要？）唔係，睇吓佢咩類型，如果想樹果想向網絡紅人，我覺得第一係外型，第二自己有冇自己嘅潛質，如果話音樂當然音樂好重要。」

張敬軒目前演藝學校籌備中。（陳順禎攝）

而在受訪時張敬軒亦講到自己都有偶像包袱，不過因在社交網絡上同大家分享，加上網民的反應夠快，所以會比較放一點，更自爆最近收到歌迷贈送的貼身禮物：「最近我啲歌迷調戲我，我次次收完禮物返去拆，近期好多年都冇人送過俾我，底底啊。（有咩款色？）暫時都正常，唔係T -back我會珍藏收起。」又提到最近大家猜測其尺寸問題，他笑說：「Size呢啲嘢好浮動，好睇嗰日狀態，我講緊我腹肌、肚腩嗰啲。」非常搞笑。

張敬軒講到收到歌迷贈送的貼身禮物。（陳順禎攝）

另外，問到Andy在張敬軒身上學到甚麼時，他就表示：「最緊要待人接物，我覺得態度最緊要。張生對任何人都好有禮貌，對於每一件事都好上心，希望可以喺佢身上學多啲野。」