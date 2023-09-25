「范冰冰裸體替身」女星沈樵拍情慾片入獄兩年　改過自新低調復出

大陸女星沈樵曾擔任范冰冰、趙麗穎等藝人的裸體替身，2年前宣稱賺不到錢而退出演藝圈，卻跑去拍不雅片被捕入獄，近日她出獄後低調復出，最新近況曝光。



沈樵做為一名裸體替身演員，曾與范冰冰、趙麗穎等藝人合作過，而2年前她卻宣布退出演藝圈，稱自己賺不到錢，明星夢碎；怎料，沈樵偷偷自導自演情慾片販售，被警方逮捕，判2年有期徒刑，近日終於出獄。

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沈樵被關2年低調出獄，在微博發文吐心聲，坦言過去行為相當離譜，「失去了做人最基本的底線與道德」，不過沈樵已經改過自新，表示「現在要老實做人，正經地拍電影，並當網紅經營微博、線上商店，粉絲也算是上天賜給我最好的禮物了，我會珍惜大家的」。

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