黄宗澤罕有收投訴被斥不友善對待粉絲　現場片段曝光驚揭真相

藝人黄宗澤（Bosco）在內地一向人氣爆棚，深受內地市場垂青，劇接劇之餘更現身綜藝節目，收穫大批女粉絲。日前黄宗澤在廣州搞粉絲見面會，現場迫爆人，有粉絲表示由於人太多被踩腳趾，仲被太陽曬足幾個鐘「幾乎暈倒」，可見黄宗澤人氣！

Bosco一直人氣高企。（Instagram@boscomine）

惟黄宗澤出席活動時罕有收投訴，全因人氣太勁受累。日前有網友於社交網投訴黄宗澤出席活動離開時對粉絲態度不友善，「黄宗澤有點高冷哦！結束後直接上車走人了，頭也不回看看我們這群站了幾小時看他的人，不像我男神吳卓羲那麼寵粉」。

黄宗澤在內地人氣強勁。（小紅書）

粉絲見面會超多人。（小紅書）

片中黄宗澤在停車場走向座駕，現場環境混亂，多名保安攔住不讓熱情粉絲靠近，現場更有保安大嗌「走啦！」提醒現場粉絲黄宗澤趕住走。黄宗澤全程保持笑容，沒有露出一絲不耐。

黄宗澤被投訴對粉絲不友善。（小紅書）

不過從另一段片可見，當時現場有多位女粉絲尾隨黄宗澤走向座駕，一名女粉絲衝前遞上紙張向黄宗澤索求簽名，與黄宗澤近距離接觸，工作人員大吃一驚，為安全原因迫不得已攔住女粉絲，而女粉絲亦被拉走；黄宗澤雖不發一言，但仍有舉手微笑對粉絲打招呼。

吳卓羲都試過被逼到無路可走。（影片截圖）

大部分網友都體諒黄宗澤，有網友留言指當日聽工作人員稱黄宗澤要坐4個鐘頭車回港，趕住走是正常。有人比較吳卓羲早前被粉絲包圍到水洩不通的片段，打趣表示：「吳卓羲是回頭看你們了，因為被堵得走不了啊」。

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