杭州亞運｜汪順奪金掀韓網熱議　被指撞樣許光漢：想和他結婚

第19屆亞運會於9月23日在杭州正式開幕，昨日（25日）來到游泳比賽第二日，中國游泳運動員汪順成功奪得男子200米個人混合泳金牌，並打破亞洲紀錄，成為熱話，更掀起韓網討論，大讚其高大靚仔，神似台灣演員許光漢。



男子200米個人混合泳是汪順的強項之一。（微博@汪順Steve）

對有關注各大游泳賽事的網友來講，汪順或並不陌生，甚至已是一名老將。出生於1994年的他6歲已開始接觸游泳，13歲便加入浙江省隊，2010年廣州亞運會首次代表國家隊參賽。令汪順廣為人知的賽事，要數2021年舉辦的東京奧運會，他以1分55秒00的成績打破亞洲紀錄，奪得男子200米個人混合泳金牌，是史上首位斬獲該項目奧運會冠軍的亞洲運動員，也是繼孫楊後，第二位獲得奧運金牌的中國男子游泳運動員。而在今次亞運會開幕式中，汪順作為最後一棒火炬手，與「數字火炬手」共同點燃亞運會主火炬塔。

今年29歲的汪順身材高大健碩，身高192cm，擁有八舊結實腹肌，線條緊緻，樣貌也頗為突出，加之成績不俗，因此受到大量網友關注。在昨日奪金後，瞬間引起韓國網友熱議，開始探索其微博，並大讚美男：「汪順選手比演員還修長魁梧」、「汪順怎麼這麼帥哈哈哈，嚇到我了」、「這是李子維嗎？」、「太帥了，我想和他結婚」、「好像許光漢」、「快點特別出演中國游泳電視劇」等，相當瘋狂。

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