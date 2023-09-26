盤點星爸星媽陪追星王浩信帶囡囡睇騷　沈嘉偉請埋韓國天團剪綵

每一個時代都會培育出不同的巨星，尤其近年追星文化熱潮再度興起，圈中不少貴為當紅藝人，而身為父母的星爸星媽也親自出動陪仔女追星。早幾天視帝王浩信在社交網分享與11歲女兒王靖喬欣賞冰島混血華裔歌手Laufey香港演唱會，父女關係如同朋友。當中有一位大哥級數的前輩，更親身邀請女兒的偶像擔任其演唱會嘉賓，認真威水！

王浩信與囡囡王靖喬去睇演唱會。（IG：@vincentwong07）

大劉陪14歲大女劉秀樺追韓星一度被粉絲尖叫聲嚇親

今年初韓國女團ITZY出道4年來首次來港出席活動兼宣傳亞博3月舉行一連兩場演唱會。而演唱會記招是在富商劉鑾雄（大劉）旗下商場位置舉行，當天現場傳媒除了捕捉這一對韓國女團迫爆商場的畫面，最大亮點是大劉與老婆甘比居然罕有親身出動陪14歲大女劉秀樺追星，大女在現場表現得相當雀躍不斷自拍，而父親大劉一度因為粉絲的尖叫聲嚇親，可見父母的愛是相當偉大！

全家出動追星！（胡凱欣攝）

大女在現場表現得相當雀躍不斷自拍！（盧凱瑤攝）

謝安琪做仔女偶像姜濤嘉賓兼陪睇騷

另一對圈中的恩愛夫妻謝安琪與張繼聰，他們經常相約對方去看演唱會。兩公婆近年為了陪伴16歲大仔張瞻（James）及6歲細女張靖（Karina）仔女更親自出動，親身陪同孩子去追星兼看演唱會，而最近謝安琪擔任姜濤演唱會的嘉賓，期間更帶仔女到後台與偶像合照，另外較早前Anson Lo舉行個人演唱會的時候，謝安琪也有親自出動陪Karina去支持偶像！

謝安琪做仔女偶像姜濤嘉賓。（IG@kaytse)

謝安琪也有親自出動陪Karina去支持偶像Anson Lo！（IG@kaytse)

吳君如陪女兒陳是知揀禮物送畀外國明星

影后吳君如兩年前出席公開活動時被媒體問到愛女陳是知是否追星族？她當時回應指女兒確實會追外國明星，不會反對女兒追星的行為，並也曾經陪伴過女兒去看演唱會及買禮物送給偶像。她在2021年受訪表示：「囡囡好鍾意外國一對姊妹KOL，見到佢哋喺網上節目介紹粉絲送的禮物，佢就搜羅香港啲零食寄去美國，自己就負責畀錢同幫佢寄貨，佢哋收到後又真係有介紹，囡囡睇到後開心到癲。」

吳君如今年初與女兒Jillian陳是知出席活動，首度合作拍廣告。（FACEBOOK：@滾動工作室）

森美幫女兒撲飛慘遭臨時「放飛機」

多次為了女兒親自出動幫忙追星的森美，他於2021年接受媒體訪問時表示數年前為了女兒梁曦童喜歡的外國歌手不斷去撲飛，結果慘遭女兒臨時「放飛機」，指其實心裏只想跟朋友去看演唱會，自己有一種恍如失戀的感覺。而提到最近另外一次人氣組合Mirror成員呂爵安舉行演唱會，森美表示因為女兒十分喜歡呂爵安，他親自到現場轉述女兒未能夠參與演唱會的遺憾轉告給呂爵安，讓女兒感動不已！

森美與女兒梁曦童數年前的合照。（網上圖片）

森美到場支持MIRROR，仲揸住Edan燈牌。（香港01）

鍾鎮濤邀請大女鍾嘉晴偶像Sammi做演唱會嘉賓

大哥級數的前輩可謂寵愛女兒到極點，資深藝人鍾鎮濤（B哥）因為大女鍾嘉晴從小已經十分喜愛天后鄭秀文(Sammi)，所以B哥多次親自出動安排工作人員去讓女兒追星見Sammi。B哥在2018與Sammi合作拍攝電影《花椒之味》，女兒也有到達大坑片場探班，其後B哥更在同年舉行紅館演唱會的時候邀請Sammi擔任演唱會嘉賓，讓女兒在現場大飽眼福，驚嘆不已！

鍾鎮濤邀請大女鍾嘉晴偶像Sammi做演唱會嘉賓。（視覺中國）

鍾鎮濤大女鍾嘉晴從小已經十分喜愛天后Sammi。（視覺中國）

沈嘉偉邀請女兒沈月偶像Big Bang擔任剪綵嘉賓

講到偉大的父母，商人沈嘉偉和昔日女神級藝人邱淑貞也有陪女兒追星的經驗。大概在10年前沈嘉偉的自家時裝品牌I.T前晚舉行25周年派對，沈嘉偉為了當時只得13歲，兼熱愛Big Bang的女兒沈月，邀請到G-Dragon及太陽出席派對。另外有一次一眾韓國紅星在香港出席頒獎禮後，沈嘉偉陪同女兒沈月直踩尖沙咀慶功宴追星，當時還被媒體不斷報道，沈嘉偉絕對是偉大的父親！

大概在10年前沈嘉偉的自家時裝品牌I.T前晚舉行25周年派對。（視覺中國）

沈嘉偉邀請女兒沈月偶像Big Bang擔任剪綵嘉賓。（視覺中國）