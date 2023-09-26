杭州亞運｜劉德華獻唱《登場》　自身經驗作鼓勵：有問題自己面對

天王劉德華為《杭州第19屆亞運會》獻唱助威歌曲《登場》，藉此歌為運動員加油打氣，而歌曲一推出已大受歡迎，目前除了點擊率高企之外，更在多個音樂排行榜中勇奪第一名，相當厲害。

劉德華為亞運獻唱。（影片截圖）

眼看MV中的劉德華，一大早就起床準備工作，精神飽滿的他狀態甚佳，猶如歌曲名稱《登場》般，帶出在無論甚麼時候，只要上場就要充滿力量，勇於面對。其歌聲渾厚動人，充滿力量感，再配合運動員的訓練、比賽畫面，整個配合相當的好。

藉由一大早起床工作，帶出《登場》含義。（影片截圖）

劉德華唱歌為運動員加油打氣。（影片截圖）

而對於歌曲名稱的含義，近日他出席品牌活動時就作出個人解讀：「每一次登場都是自己最好的狀態就可以了。沒有不敗的人，那每一次失敗每一次得不了獎就是對自己的一種推動力。我覺得這個登場是最重要的，就是今天我出來，我做到自己最好無愧于心就可以。」

劉德華充滿正能量。（影片截圖）

除此之外，他還結合自身經驗，鼓勵年輕人要勇往直前：「今天的劉德華是你們慢慢培養出來的，當我有問題的時候，我願意自己面對，然後大家看到我的努力，然後每一個每一個問題去解決，然後新人的時候，你發現問題真的是要去問，因為這種好奇心才是我們的未來。」一番說話正能量滿滿，獲不少網民讚不絕口，激讚其絕對是人生導師。

劉德華鼓勵年輕人。（影片截圖）