莫文蔚否認參加《乘風破浪5》 拒玩競技綜藝:我主力搞新歌同展覽

歌手莫文蔚（Karen)獲邀出席，由領賢慈善基金（FIF)舉辦的慈善晚宴，身穿黑色透視裙亮相的她，性感十足。而在接受訪問的時候，她就親自否認了會參加內地綜藝節目《乘風破浪》第五季。

莫文蔚性感現身。（陳順禎攝）

今年是Karen出道的三十周年，問到在這個特別的日子有何慶祝，她就表示：「有隻歌即將推出，呢隻歌都用咗兩年時間，總之時機到，同我已以往作品好唔一樣。（同以莫式情歌唔同？）成隻歌style係另外一樣嘢，隻歌唔係得我一個，總共有四個人一齊合作，有英文、粵語、國語，（合唱對象係？）三個型男嚟自唔同地方。（會唔會開show？）暫時唔會。」揚言非常期待新作推出。

莫文蔚否認了會參加內地綜藝節目《乘風破浪》第五季。（陳順禎攝）

而Karen除了推出新歌之外，還會舉辦個人展覽，她表示：「下個禮拜有個展覽喺香港同大家分享，唔係話好大一個展覽，因為地方細，但係我哋用新科技玩法，（會唔會有光頭造型？）冇啦，食神都未必有，成日電視有得睇嗰個唔使啦！」

另外，問到是否參加內地綜藝《乘風破浪》第五季，她就表示：「因為每一年都話我會參加，冇啊！呢排我都主力搞我嘅新歌同埋展覽。」又揚言自己傾向音樂、旅遊的綜藝，競技煩綜藝似乎不太感興趣。