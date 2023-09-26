陳蕾認分手後現身校園Show　講起新動向竟突然當眾落淚

陳蕾日前突然自爆與御用監製兼男友Mike Orange分手，指早前放大假，去完英國之後，就因為「一些事」而分開，但她仍感恩所有一切。儘管失戀，但陳蕾仍然忙著工作跑校園Show及出新歌，昨晚（25/9）的中大校園Show上，她竟突然眼濕濕。



今年6月，陳蕾和Mike Orange在《Chill Club The Alternatives》同台演出，更大方合照。（Instagram：pantherchan）

陳蕾在音樂上跟Mike Orange可謂合作無間，自20年起，陳蕾多首歌曲都由自己作曲填詞、Mike Orange編曲監製，包括：《娑婆》、《凡星》、《下流社會》、《伸縮自如的愛》等，不少歌迷都認為他對陳蕾音樂事業幫助很大，而她每次攞獎都會多謝男方。

陳蕾近年的音樂和歌路獲很多人喜歡及認同，除了她自己努力外，歌迷認為Mike Orange也功勞不少。（IG@pantherchan）

然而，她今日推出的「動漫三部曲」系列新歌《神的不在場證明》，就已不再由前男友監製，而是Adrian Chan。此系列歌名全部出於陳蕾喜愛的漫畫《HUNTER×HUNTER》，前兩首《窮人的薔薇》及《伸縮自如的愛》都由Mike Orange編曲、監製，如今卻換成別人，更令人擔心Mike Orange會否逐漸退出陳蕾未來的音樂企劃。

陳蕾剛推出《神的不在場證明》，為《HUNTER×HUNTER》第三部，前兩首《窮人的薔薇》及《伸縮自如的愛》都由Mike Orange編曲、監製，如今卻換成Adrian Chan。

陳蕾近年事業發展向好，先後在演藝學院、麥花臣場館、九展等開演唱會，不少歌迷都覺得下一站就是紅館。昨晚在校園Show上，陳蕾終於宣布入紙成功！片段所見，學生們大叫：「紅館！紅館！」她就說：「已經申請到喇……」然後開始眼濕濕兼落淚表示：「好感動添，下年嘅3月初，都真係……原本冇諗過自己咁感動！」看來非常感觸，而華納就宣布暫時會開2場，日子為2024年3月3及4日。