張智霖兒子魔童為歧視亞裔道歉：我作為中國人要有擔當

張智霖近日可說是禍不單行，除了因JPEX事件被警方邀請協助調查，他的兒子張慕童（魔童）早年的一條疑似歧視亞裔短片亦被網友翻出，令魔童受盡壓力。

魔童在今日於社交平台出長文道歉，內容如下：

「大家好，我是張慕童，很抱歉因為我個人的不當言行，給大家帶來了困擾。關於4年前那段模仿rap視頻，我在此鄭重道歉。我知道自己犯了嚴重的錯誤，和所有人說一句：對不起，我錯了。我在長大的過程中犯過很多錯誤，大家發現就多指教和批評我，做出了蠢事就該接受批評。我馬上17歲了，我的心智逐漸成熟，我清楚知道，我作為中國人要有擔當，有錯要認，有錯更要改。希望在末來的日子裡，大家能繼續指導我，指正我，讓我在不斷改進中，成為一個更好的人，謝謝大家。」

有指短片是魔童表哥在2019曬出的一段IG Story，當中魔童正在手舞足蹈演唱英文Rap，而歌詞中含有明確的歧視言語：「I asked if they can see, they should know I’ve given the glasses they become the math pro, they from Guangzhou, they see me eating dog, they say they want some……（我問他們是否能看見，他們應該知道我給了他們眼鏡就變成數學家，他們來自廣州，他們看見我在吃狗肉，他們說他也想要……）」加之魔童在演唱時，兩手將眼角眼拉起呈「瞇瞇眼」，做出了歧視亞裔的手勢，因此遭到網友炮轟。

除此之外，魔童2021年年尾在IG Story玩「你問我答」的事件也被重提，當時網友問：「Are You in China now?」他以英文回答：「No not right now」，但曬出於香港中環摩天輪上拍的照片，指自己身在香港而不是中國，被網友解讀為「香港非中國」，即刻辣㷫內地網友，而媽媽袁詠儀火速於微博道歉澄清，稱一家人愛國愛港，支持一個中國，事件才慢慢平息。

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