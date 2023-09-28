霍啟剛被偶遇極親民一細節獲讚真貼地　幸福肥致身形愈見圓潤可愛

霍啟剛與郭晶晶於2012年結婚至今11年，兩人婚後育有一子兩女，一家五口生活幸福愉快。霍啟剛雖然出身名門，家族身家估計最少300億港元，據知他們一家居於清水灣的3層樓高價值1.6億獨立豪宅，擁有私人花園和泳池，但他和老婆卻從不追求奢華的物質享受，日子過得相當實在，甚至被譽為「最樸實的豪門夫妻」。

霍啟剛與郭晶晶一家五口。(IG圖片)

霍啟剛一向予人親切友善的形象，早前就有網民於灣仔會議展覽中心上偶遇他，並拍了短片放上社交網分享。該名網民寫道：「霍啟剛一個人去看展，保安都沒有太親民了。」片中可見，霍啟剛身為霍家嫡長孫，到公眾場所看展覽也沒有保鏢或助手秘書等隨行，也沒有保安護駕之類的。當日霍啟剛身穿恤衫西裝褸，襯牛仔褲白鞋，看來相當樸實，他臉上帶着微笑，與旁人在交談。未知是否因為拍攝角度問題，霍啟剛的身形比前明顯再圓潤了些，44歲的他似乎也難逃中年發福，看來是家庭生活太幸福所致，才會出現幸福肥。

郭晶晶同霍啟拍拖到意大利參加威尼斯雙年展。（網上圖片）

網民對於霍啟剛的親民貼地作風，以及胖呼呼的形象都十分受落，留言大讚他：「真貼地」、「感覺霍啟剛有點憨憨的樣子，挺可愛」、「他的眼神動作好可愛」、「憨厚溫柔一點架子都沒有」、「他當官，中國人是最放心的一個大官」。

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