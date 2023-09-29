鄧萃雯千字文訊息量很大　「人心險惡」一詞暗指TVB極高層？

鄧萃雯日前（28/9）深夜在IG發千字文，表面上是反駁傳媒，指她因片酬問題所以不拍《巾幗梟雄4之懸崖》，但其實文章訊息量大，眾人將重點放在「鄧萃雯已提供三次檔期給TVB」、「並非因為錢而拒拍」、「胡定欣執二攤」身上，但其實鄧萃雯想講的可能有更深層的意思，隱藏得很深的信息。



鄧萃雯表示已給了三次檔期拍《巾幗梟雄之懸崖》。（截圖）

故事要由10年前說起

不知道大家有沒有印象，2004年鄧萃雯與張可頤、黎姿、佘詩曼、林保怡、陳豪等人主演的《金枝慾孽》大收，2009年、2010年就再有《巾幗梟雄》和《巾幗梟雄之義海豪情》面世，直到2013年《金枝慾孽貳》播出。當年TVB的收視尚算不俗，最低的一套劇也有25點收視，可是到《金枝慾孽貳》播出播出時收視仆直，低見19點。

鄧萃雯仲講咗好多訊息。凌晨貼出後修改了其中部份內容。（截圖）

鄧萃雯被擺上檯宣傳《金枝2》

《金枝慾孽貳》在TVB眼中屬於重頭劇，金牌監製、大卡士，動用全台資源卻只我「丁點」收視實在不是高層所樂見的。面對但收視，救亡方法好簡單：「谷！」所謂「谷收視」就是做宣傳，當然不是講「打手」上討論區開post討論劇情，而是找傳媒做訪問，做電台訪問以及去商場做騷。

當年鄧萃雯拍攝《金枝慾孽貳》時，出現不少不和傳聞。（截圖）

TVB某人搞「不和」

另一方面，在圈內亦傳出不少《金枝慾孽貳》演員間不和的傳聞，演員有蔡少芬、伍詠薇、龔嘉欣、楊秀惠、葉翠翠、陳煒加上鄧萃雯，想一想也知道，要寫女演員勾心鬥角的話，篇文可以有幾繽紛。時代久遠，到底不和傳聞由哪裡傳出實在無從考究，不過這些傳聞「被發掘」的時機就與低收視的報道於差不多時間點出現。各位「心水清」的「花生友」應該猜到不和傳聞由從何而來。

當年傳出鄧萃雯和伍詠薇不和傳聞。（ 《金枝慾孽貳》截圖）

新聞炒作引申出什麼問題？最受影響的肯定是一班為劇集捱生捱死，拍完劇還要義務幫劇集宣傳的演員。最初主角之一的鄧萃雯都願意捱義氣出席宣傳活動，可以當她被「擺上檯」後就疑似心生不滿。當時有記者問及傳聞時，她只拋下一句：「吓！關我乜事？」往後就缺席了《金枝慾孽貳》的宣傳活動，有傳連專訪也臨時取消。

《金枝慾孽貳》宣傳活動，鄧萃雯呢？（視覺中國）

演員食飯都唔見鄧萃雯。（視覺中國）

鄧萃雯「割席」正式開火

對比一下TVB與鄧萃雯的「證供」會發現兩者互相矛盾，當年TVB方面指鄧萃雯不在港所以缺席宣傳，而鄧萃雯就表示從頭到尾都沒有通知她去宣傳活動。其後鄧萃雯出席慈善活動時更直言：「零劇本梗係唔明，睇唔明就預咗。」

鄧萃雯千字文的原版。（截圖）

講返鄧萃雯的千字文，其實文中第一段這三句：「若在開初它已經出現一些不好的徵兆或已感到有不舒服不妥當的地方，請相信自己的直覺，就不要再繼續了」、「道不同不相為謀，因為勉強無幸福」、「曾經在接拍某個戲之前，反對了故事內容一些三觀不正的想法，製作人為了想我接拍也就妥協不寫這情節，可我最終就落入一個非常不愉快的拍攝過程，這教訓畢生難忘，也一直用來警惕自己。」這篇千字文原本用意是解說不拍《巾幗4》原因，但就以接拍某個戲作為例子，究竟「某個戲」是指那一套？是不是《金枝慾孽貳》？那就只有她本人才知道。

不過鄧萃雯和TVB之間是有很多故事及傳聞，鄧萃雯在多次訪問中曾透露，在《金2》拍攝過程中因壓大而患上情緒病，又拍劇組日日都要「飛紙仔」令她拍攝得十分辛苦，更坦言後悔接拍《金2》。

鄧萃雯在內地可以用「如魚得水」形容。（視頻截圖）

總經理都唔撐，正式決裂

當年有傳媒就事件向當年總經理李寶安先生宣詢，收到的回覆是：「她在無綫風光過，但是現在劇集不行了，她就認為是我們做得不好，這樣是輸打贏要，會影響大家的團隊精神。有跟雯女共事過的同事跟我反映，雯女的言論讓他們的心很不舒服。無綫很注重團隊精神，也很注重同事的感受，既然這樣，就暫時不要再合作了！」

鄧萃雯千字文的原版。（截圖）

茅頭直指「某TVB極高層」

不知大家有沒有發現，鄧萃雯的文字文中有一句「人心險惡，所以防人之心確實不可無（最近大家都看多了詐騙電影😅，應該更理解）」已被刪除了。當年不若而同地傳出鄧萃雯與某極高層不和，到底鄧萃雯口中講的「人心險惡」是指誰？...第二句就更重要（最近大家都看多了詐騙電影😅，應該更理解），用廣東話來說就是「我最近睇咗好多講呃人嘅電影，所以好了解囉」，即是這個「人心險惡」的人，當年還欺騙她？相當大指控，但雯女之後刪除了。

黎耀祥最近在社交網絡發文表示已回內地為《巾幗梟雄4之懸崖》開工，可惜女主角不是鄧萃雯，而是胡定欣。

值得一提的是，鄧萃雯也透露了「#已等候四年給出了三次檔期我比觀眾的失望更大」，亦指出TVB曾經以拍攝《巾幗4》為由與之接洽，而鄧萃雯方面也在這4年之間給了3次檔期。結果就是TVB搵了胡定欣「頂上」。劇情是不是很峰迴路轉，好睇過TVB劇？有可能只是大家檔期不合，無奈要搵第二個人，亦有可能是「某人」有意為之，藉口搵鄧萃雯拍《巾幗4》，放風給傳媒表示有可能搵鄧萃雯拍《巾幗4》做宣傳，實質就全是「套路」。畢業，同樣招數有第一次就有第二、三次，搏眼球的招數亦不止是傳媒會用。

雯女自爆唔拍對劇組構成壓力

而鄧萃雯這篇千字文對《巾幗4》亦很大影響，現在還未正式公布女主角，雖然有傳媒爆是胡定欣頂上，但現在鄧萃雯先自爆，那對劇組來說有很大壓力，《巾幗》系列沒有鄧萃雯會大打折扣，之前由胡杏兒頂上的《巾幗梟雄之諜血長天》，當時胡杏兒亦被網民指演出不及鄧萃雯，結果收視、口碑都大不如前兩輯，所以《巾幗4》又再失去鄧萃雯，劇組公將會面對前所未有的壓力，劇本及演員要有超水準表現才能成功。