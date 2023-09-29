獨家｜阿儀被罰停工仍處處維護黃榕　冇聯絡林寶玉：佢好衰好討厭

撰文：金秀玲
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亞洲心動娛樂（AMM）「一姐」薛影儀（阿儀）近日因與黃榕過從甚密，經理人林寶玉斥黃榕「帶壞阿儀」，不過阿儀則處處維護黃榕，甚至公開在社交平台鬧寶玉「好能X街」、「賤X」等，AMM發聲明譴責阿儀，指其行為完全越界，並宣布無限期暫停她的工作。《香港01》就聯絡了阿儀，她在電話訪問中繼續力撐黃榕，透露因爆粗鬧林寶玉激嬲高層，被律師下令刪post等。

阿儀與經理人林寶玉（左）關係破裂，此情不再。（資料圖片/梁碧玲攝）

爆粗鬧林寶玉被公司譴責　阿儀隨時失業

阿儀近日多次在社交平台炮轟經理人林寶玉，兩人關係破裂，由於阿儀用上「X街」、「賤X」等字眼形容經理人，指她性格脾氣都不好，外間有聲音指她不飲水思源，公司AMM更發聲明強烈譴責。昨日（28日），AMM指阿儀IG的言論不代表公司立場，斥她：「數月前，阿儀在毀約和公司不知情的情況下，擅自盗取公設立社交平台IG帳號，私自發自己和公司無關活動的照片，影響公司形象，令公司帶來損失，也無故缺席公司安排的工作，因此被公司暫停所有活動。」

發言人強烈譴責阿儀既冇反省，反而人身攻擊寶玉的行為，「無論是在某人的慫恿下，或純屬她個人行為，她的行動都已經完全越界，也背棄了公司和經理人多年來對她的細心栽培和期望。由此，本公司會無限期暫停為阿儀計畫接下來的工作和投資，也保留會對她採取的一切紀律和法律行動。」

AMM發聲明強烈譴責阿儀。

直言林寶玉討厭　爆公司下令刪Post否則冇嘢拍

《香港01》記者聯絡阿儀，問到究竟IG是她自己還是公司管有，她說：「係公司畀我用㗎。（有冇干涉你post嘢？）吓？冇。」問睇到聲明指將會取消她的工作、有否感到不開心，阿儀：「哦，咁我唔知啊，因為我鬧經理人寶玉囉，律師好嬲囉，個行政總裁個律師好嬲囉。」阿儀續說：「公司個律師個高層叫我刪除咗個post，如果唔係佢會告我。（你會唔會刪除？）而家刪除囉。（嚟緊仲可唔可以再用呢個IG？）可以post其他嘢，唔好再鬧佢囉。」

阿儀因爆粗鬧林寶玉，被AMM罰停工，公司更指若她不刪Post，下月就不能拍攝。（資料圖片/梁碧玲攝）

講到為何她與捧紅自己的經理人寶玉關係破裂，阿儀表示「唔知呢？」記者重複她鬧寶玉的粗口字眼，問究竟對方做了什麼令她言辭這樣重，阿儀則搞笑道：「嘩！你講粗口！（點解你咁樣鬧佢？）佢個人衰囉，好討厭囉。（幾時開始覺得佢衰？）一直覺得佢個人唔係好好囉，啲人都話佢脾氣嗰啲性格唔好，係呀。（咁佢有冇鬧你？）冇嘅。」阿儀再透露：「尋日律師叫我刪除個留言，如果唔係佢叫我下個月唔好去拍嘢，佢好嬲囉。我鬧寶玉，我覺得佢唔好，係囉，即係佢之前做嗰啲嘢又唔鍾意囉。（做咗啲咩？）唔講啦。」阿儀指自己目前冇同寶玉聯絡，並避談工作上見面會否尷尬，對於網民指她未有飲水思源，阿儀則說：「哦……唔知呀。」

阿儀爆粗鬧林寶玉，不但影響了兩人關係，就連阿儀與AMM的合作都凍過水。（IG@ching_yee0205）

處處維護黃榕　考慮完約AMM後轉工

相反地，阿儀處處維護好朋友黃榕，訪問中多次重申冇被黃榕帶壞，反問記者：「你覺得阿榕係咪好人過佢（寶玉）吖？」記者表示不認識二人難以評論，阿儀再重複幾次：「佢冇帶壞我呀！都話一直係朋友，佢冇帶壞我呀！啲人亂講咋！佢冇帶壞我呀！」並且再力撐黃榕好好人，而黃榕以外幾位共同朋友一樣好好，反斥寶玉「帶壞阿儀」之說是亂講。

阿儀無懼公司施壓，力撐黃榕是好朋友，對她很好。（IG@glorianawong）

問到若被無限期停工，由「亞視一姐」變失業大軍的話，有什麼部署，阿儀樂觀表示：「唔知呀，哈，係呀，可以做其他嘢㗎嘛。（你有咩想做？）唔知呀。」此外她又補充：「如果出年完咗約，我唔知仲續唔續約好，可能去第二間公司做主播！」未知事件何時才得到解決呢？

阿儀對被停工睇得好開，又透露明年完約後可能不續約。（資料圖片/梁碧玲攝）
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