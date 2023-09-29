鄧萃雯揭辭演《巾幗4》真相 江美儀力撐：原班人馬好睇好多

無綫經典劇集《巾幗梟雄》近日落實開拍第4輯《巾幗梟雄之懸崖》，早前有指鄧萃雯因為片酬同無綫鬧不和，於是決定辭演女主角，因此無綫急急改由胡定欣頂上。

江美儀認為原班人馬拍《巾幗梟雄4》會好睇好多。（梁碧玲攝）

昨日（27/9）鄧萃雯終打破沉默，於社交平台發文反駁不實的指控：「無論一段關係,一個想達成的夢想,或是一份工作 任務, 若在開初它已經出現一些不好的徵兆或已感 到有不舒服不妥當的地方,請相信自己的直覺,就 不要再繼續了。這不是說誰對誰錯,就是告訴你不 合適,道不同不相為謀,因為勉強無幸福。」鄧萃文又指曾經在接拍某個戲之前,反對了故事內容 一些三觀不正的想法,製作人為了想我接拍也就妥 協不寫這情節,可我最終就落入一個非常不愉快的 拍攝過程,這教訓畢生難忘,也一直用來警惕自 己，不再妥協於不公平對待,不委屈於不合理的工 作條件,少與不尊重專業的人合作。

麥包、江美儀、滕麗名、陳浚霆拍攝《約埋班firend遊香港》（梁碧玲攝）

曾經同鄧萃雯一同參演過《巾幗梟雄2》的江美儀今晚（28/9）現身灣仔為節目錄影開工，就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實嗰陣時拍嗰套劇嘅時候，我係同鄧萃雯冇對手，變咗我係唔知佢當時拍緊嘅時候有冇唔開心。因為我喺嗰套劇度係做祥哥（黎耀祥）個前妻，講我走咗之後，佢先同祥個一齊，咁所以我係冇機會見到佢。（當時有冇聽過佢拍得唔開心？）咁又冇聽到。（鄧萃雯拒拍會唔會覺可惜？）我真係唔知道中間發生咩事，如果你問我，咁梗係原班人馬好睇啦，咁但係每個人都有佢自己嘅選擇，我哋又睇吓，如果唔係咁嘅時候，又會唔會有另一個新嘅衝擊啦。」