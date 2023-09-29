袁詠儀懶理老公張智霖兒子魔童相繼惹爭議　行Hermès心情未受影響

張智霖（Chilam）近日捲入JPEX無牌風波，有指他已到警署協助調查，雖然他已發聲明指去年9月已終止合作協議，並表示會保留一切法律追究權利，但事件仍未平息，令他形象受損。不過一波未平一波又起，張智霖與袁詠儀（靚靚）兒子張慕童（魔童）早前亦爆出爭議，他在4年前的一段模仿Rap的影片在網上流傳，因他在片中做出「瞇瞇眼」手勢，被指疑似歧視亞裔，事後魔童亦有發文道歉。雖然老公同兒子相繼引發爭議，但靚靚的心情似乎未受影響，日前有網民在Hermès店捕獲靚靚，並在社交平台曬出合照，寫道：「在愛馬仕店真的能偶遇袁詠儀。」

張智霖（Chilam）同袁詠儀（靚靚）近年經常以夫妻檔出席活動。（微博@袁詠儀靚靚）

Chilam早前從外地返港時被粉絲捕獲，神情輕鬆。（小紅書圖片）

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該網民分享了兩人之間的對話，並透露靚靚抱怨未能買到心頭好：「我哪有在忙，都是她們在買，她們都不賣給我。（你真的很愛買愛馬仕誒）哪有女人不愛愛馬仕。」相中所見，身穿黑色風褸的靚靚打扮簡單，素顏出鏡的她皮膚白滑緊緻，狀態不俗，見她同粉絲開心合照，心情似乎未受影響。

有網民在Hermès店捕獲靚靚。（小紅書圖片）

近日微博瘋傳魔童的舊片，片中他模仿Rap歌手，又做出「瞇瞇眼」手勢，歌詞中含有明確歧視的言語，因而引來網民譴責，事後魔童出Post道歉：「我知道自己犯了嚴重的錯誤，和所有人說一句：對不起，我錯了。我在長大的過程中犯過很多錯誤，大家發現就多指教和批評我，做出了蠢事就該接受批評。我馬上17歲了，我的心智逐漸成熟，我清楚知道，我作為中國人要有擔當，有錯要認，有錯更要改。」內地網民直指Chilam同靚靚兩公婆不懂教仔，不過兩人至今都未為兒子表態。