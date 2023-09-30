何家勁首談當年曾做醫院搬屍工賺學費　息影後內地開廠身家過億

現年63歲的何家勁當年憑劇集《包青天》中展昭一角紅遍全亞洲，他更被譽為歷代「最靚仔展昭」，成功迷倒不少粉絲。不過原來何家勁在成名前亦曾經歷坎坷，有指他在英國留學期間為賺取學費甚至做過「搬屍工」，早前他在直播期間就首度談及當年經歷，直言當年因婆婆離世令他大受打擊，所以他決定離開香港，到英國投靠未來姊夫：「其實我過去讀什麼讀讀讀，根本連交學費的錢都不夠，每天就去唐人街打黑工，網上傳聞說勁哥什麼抬屍體那個，就是在醫院的時候做的事情了，後來就是算一算，整個暑假賺的錢都不夠交學費。哎，走了，此地不留人，自有留人處。」

何家勁當年憑劇集《包青天》中展昭一角紅遍全亞洲。（劇照）

何家勁直言當年因婆婆離世令他大受打擊，所以他決定離開香港。（影片截圖）

何家勁回應在英國留學期間，為賺取學費做過「搬屍工」。（影片截圖）

何家勁自小父母離異，他跟着媽媽同婆婆生活，但因中學畢業時痛錫他的婆婆過世，令他大受打擊，決定遠赴英國留學，期間他努力打工賺錢，但仍不夠開支，後來他回港，報讀藝員訓練班。憑靚仔外形突圍而出的何家勁，初出道即與關之琳合作主演《大將軍》，兼主唱劇集主題曲《長伴忠魂舞》，獲封「香港西城秀樹」。1988年何家勁獲邀赴台灣發展，參演了多部劇集，1990年返回亞視拍攝電視劇《中華英雄》飾演主角華英雄，更被原作者馬榮成譽為最接近原著的角色及版本，1993年他憑《包青天》紅遍華人地區，其後主力在內地發展，但近年已淡出演藝圈。

《中華英雄》電視版由何家勁飾演華英雄。（影片截圖）

很多原著迷覺得何家勁最神似漫畫中的華英雄。（影片截圖）

息影後何家勁轉戰商界發展，2011年他投資3000萬港元與好友一起創辦以五穀綠色生態的食品生產基地「勁家莊」，之後就定居內地，專心經營健康食品生意，經過多年來的打拚，產品銷售理想，生意亦已上軌道，外界估計他已身家過億。而何家勁在發展食品業的同時，還將工廠打造成旅遊景點，「勁家莊」被評為「國家AAA級旅遊景區」，每年都有不少遊客到訪參觀。近年何家勁亦積極直播帶貨，拍片宣傳自家產品等等，相當成功！

宣傳自家產品！（微博@何家勁kennyho）