Angelababy張嘉倪疑成Lisa瘋馬秀座上客　網友籲封殺：影響不好

韓國女團BLACKPINK成員Lisa由受邀演出巴黎知名「瘋馬秀（Crazy Horse Paris）」開始便爭議不斷，首場表演於9月28日正式開鑼，Jisoo、Rosé以及LVMH家族齊齊到場支持，而Jennie因工作在身缺席。據網友觀後描述，Lisa的表演尺度並非傳聞中般大，她總共現身6次，4次串場，兩次主表演，最後脫到全身剩下內衣及丁字褲，還是有所保留。



Lisa瘋馬秀內場照。（網絡圖片）

而適逢巴黎時裝周正進行得如火如荼，大量明星都於當地出席活動，日前，有網友在瘋馬秀門口偶遇Angelababy及內地女星張嘉倪，二人疑似獲邀看第二場騷，即刻引起熱議。張嘉倪全黑裝扮現身，並在門口拍照；Angelababy則是夜晚在門口上車時被網友捕捉。

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事後，網絡輿論鋪天蓋地，大量網友大感震驚之餘，更炮轟兩人：「看到自己同類受辱是真的沒感覺是吧」、「瘋馬秀的目的達到了，以後會越來越多人去看的」、「Ab可是有不少未成年粉絲的」、「封殺吧，影響不好」、「男人會吃女人，有錢女人也會吃女人」，而也有網友認為沒有什麼問題：「我天呢……現在已經不只是表演者被審判了……現在連去看的都要被審判」、「看表演怎麼你們了，清朝人也來上網」、「美女看美女，怎麼了」等。

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一石激起千層浪，網友翻出2015年Angelababy力撐男友黃曉明「我是夜店」的言論，事緣當年網上傳出黃曉明再夜店的照片，被眾多女星包圍，其後男方在微博寫下「我是黃曉明」，女友Angelababy轉發寫下「我是夜店」，並附上一個心心emoji，用行動力撐男友，其實當時也引起一番爭議，但大家認為可能只是為闢謠兼放閃，之後便平息。而今次Angelababy現身瘋馬秀，無疑觸發網友怒火，因此再被翻出解讀：「『大家好我是夜店』放在ab身上瞬間理解了」、「這位姐從我是夜店升咖到我到夜店看女性物化表演，怎麼不是另類的階層飛躍呢」、「鼻姐有句名言『我是夜店』，去看踐踏女性尊嚴的瘋馬秀也不奇怪了」等。

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