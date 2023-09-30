79年港姐鍾慧冰與鄭文雅同樣曾歷#METOO　近半世紀仍未能釋懷

近年多以主持身份亮相的鍾慧冰，轉眼入行44年，1979年奪港姐季軍入行，卻在當選一年完約即離巢TVB，近日冰姐在自家頻道節目剖白，原來當年與鄭文雅一樣遇上ME TOO事件令人震驚。



1979年港姐三甲，由鄭文雅奪冠，吳美麗鍾慧冰分別得亞軍及季軍。（網上圖片）

鍾慧冰keep得好好。(鍾慧冰ig)

鍾慧冰近日開設個人YouTube頻道，在節目《冰姐的花樣人生》中分享入行數十年見聞。首集先分享同屆港姐冠軍鄭文雅，憶述她與朱玲玲都是著名攝影師宗維賡提名參選，冰姐數月前見到鄭文雅一篇訪問，驚覺當年她曾遇到不快事：「當選後要出席一啲飯局，發生咗一件事，然後佢去搵宗伯伯，對方指佢性格難處理呢啲事建議離開，她選在港姐合約完約第2日宣布去亞視拍劇。TVB為此震怒，後來港姐合約由一年延至一年半。後來有段長時間1979年港姐片段完全搵唔到。」

日前鍾慧冰與鄭文雅出席聚會，冰姐更指：「很想搞一屆79年參選佳麗們的reunion 呢！」（IG：@waibingchung_maria）

1979年港姐，大家認得幾多位？（網上圖片）

鍾慧冰指鄭文雅早陣子訪問中，透露當選後出席飯局曾有不快事。（影片截圖）

鄭文雅訪問中指因為當時人仍在生而不公開，冰姐對此感同身受：「其實當年我都無續約，去咗嘉禾轉做幕後，本身我一直對外講因為TVB唔肯加人工。但其實我同鄭文雅都經歷咗差不多嘅嘢，但既然佢唔講我都唔講啦，唔係話要放過嗰個對我哋性騷擾嘅人，如果當年佢有同我講，有個人可以一齊擔當一下個心會舒服啲……四十幾年後件事仲係歷歷在目，完全無忘記過。如果女仔俾人蝦感覺係好強烈，唔希望呢件事再喺娛樂圈發生。」最後情緒太激動決定轉話題。

鍾慧冰直認40多年前曾遭性騷擾。（影片截圖）

鍾慧冰指相隔多年不快經歷仍歷歷在目。（影片截圖）