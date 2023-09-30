79年港姐鍾慧冰與鄭文雅同樣曾歷#METOO 近半世紀仍未能釋懷
撰文：洪曉璇
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近年多以主持身份亮相的鍾慧冰，轉眼入行44年，1979年奪港姐季軍入行，卻在當選一年完約即離巢TVB，近日冰姐在自家頻道節目剖白，原來當年與鄭文雅一樣遇上ME TOO事件令人震驚。
鍾慧冰近日開設個人YouTube頻道，在節目《冰姐的花樣人生》中分享入行數十年見聞。首集先分享同屆港姐冠軍鄭文雅，憶述她與朱玲玲都是著名攝影師宗維賡提名參選，冰姐數月前見到鄭文雅一篇訪問，驚覺當年她曾遇到不快事：「當選後要出席一啲飯局，發生咗一件事，然後佢去搵宗伯伯，對方指佢性格難處理呢啲事建議離開，她選在港姐合約完約第2日宣布去亞視拍劇。TVB為此震怒，後來港姐合約由一年延至一年半。後來有段長時間1979年港姐片段完全搵唔到。」
鄭文雅訪問中指因為當時人仍在生而不公開，冰姐對此感同身受：「其實當年我都無續約，去咗嘉禾轉做幕後，本身我一直對外講因為TVB唔肯加人工。但其實我同鄭文雅都經歷咗差不多嘅嘢，但既然佢唔講我都唔講啦，唔係話要放過嗰個對我哋性騷擾嘅人，如果當年佢有同我講，有個人可以一齊擔當一下個心會舒服啲……四十幾年後件事仲係歷歷在目，完全無忘記過。如果女仔俾人蝦感覺係好強烈，唔希望呢件事再喺娛樂圈發生。」最後情緒太激動決定轉話題。