陳豪手背靑筋盡現疑健康出問題　笑言係辛苦命以四字揭露實況

視帝陳豪今（30日）現身出席品牌開幕活動，吸引不少民眾圍觀捧場。而在接受《香港01》的訪問時，他揚言會限制子女接觸科技產品，另外就日前被指青筋暴現疑健康出問題回應，強體身體健康絕沒有問題。

陳豪表示健康沒有問題。（陳順禎攝）

在活動期間陳豪見到品牌推出的電子狗狗Cyberdog2「鐵蛋」甚有興趣，還現場同狗狗互動，大家玩得開心，現場氣氛相當之好。而在接受訪問時，他亦讚嘆現今科技發達，問到有否限制子女玩3C產品時，他就表示：「我哋唔係好建議佢哋用，但依家好多學習方向，由其疫情後都係以zoom、Social Media形式去做，功課上都接觸科技嘢始終有影響，我哋幾時放低幾時需要去做都要有限制。」

陳豪同電子狗狗玩得開心。（陳順禎攝）

而提到將北上近三個月拍攝新劇《企業強人》，擔不擔心因時間長而與子女有生疏感，他就表示不擔心：「我哋工作上都係習慣咗，佢地放假嘅時候媽咪都會帶小朋友嚟探我哋。（北上多月拍攝有冇做咩準備？）其實我哋都有晒經驗經常上去拍野，時間係長啲，但我相信可以應付到。（首次同譚俊彥合作有冇期待？）有㗎，因為始終我哋第一次合作，同啲新演員合作擦出唔同新火花。」表明好期待是次合作機會。

陳豪北上拍劇多月，不擔心與子女有生疏。（陳順禎攝）

另外，講到日前有報導指周嘉洛、吳偉豪被力捧是馬國明、陳豪接班人一事，問到Moses對此有何看法，他就表明：「我覺得嘉洛仔幾好，我欣賞佢。有觀眾緣啦，睇到佢好想做好啲，只要繼續努力會更好。」因為其與周嘉洛合作多次較為熟悉，所以有比較清楚他為人，而與吳偉豪少合作，但都讚對方是一位好演員。

最後提到日前其在中環拍戲被網民捕捉，其手背青筋暴現，狀態較為差勁，被懷疑健康出問題，對此他就笑言：「我手青筋細細個都係咁樣，因為呢啲係多勞多得，我辛苦命，健康冇事。」