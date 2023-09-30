呂良偉有意再演上海灘丁力　唔驚無限翻叮睇到厭：唔會用舊方式演

由陳凱歌導演執導、哥哥張國榮、鞏俐、張豐毅等主演的電影《霸王別姬》今年迎來三十周年，今（30日）舉行4K數碼修復版首映，吸引不少影迷捧場支持。而圈中亦有不少藝人出席支持，其中有呂良偉夫婦，呂良偉在接受訪問時對該電影讚不絕口，更揚言是一本經典教科書。

圈中不少藝人出席。（陳順禎攝）

在接受訪問的時候，呂良偉對電影《霸王別姬》讚不絕口，更揚言自己空閒時會翻看多次，他表示：「因為我覺得陳凱歌導演拍呢部戲實在太經典，我當正教科書攞返出嚟欣賞。今日聽到話有修復版第一時間嚟到現場睇，哥哥嘅演技鞏俐嘅演技，呢部戲故仔恰如其分、恰到好處，好正。」

呂良偉夫婦。（陳順禎攝）

而講到其主演的網大《上海灘之風雲正道》上映，對於戲名與戲中造型被不少網民指他又演，他就否認：「唔係做丁力，係個題材係上海灘背景同丁力完全無關。（相隔多年再拍上海灘題材有咩感受？）個年代係一樣，劇情唔一樣，所以感受會唔一樣。我自己都喺度諗緊拍一部咁嘅上海灘大時代背景戲，到時都會喺各大平台播。（叫丁力傳？）唔知呀，好多人都想我繼續將上海灘丁力呢個人物繼續發展，我哋一路考慮緊將呢個故仔更適合依家個審美眼光同觀眾嘅欣賞題材。（無限翻叮丁力驚唔驚觀眾厭煩？）唔會，丁力到而家係最受觀眾歡迎其中一個角色，如果我哋再做丁力都唔會用舊嘅方式去演。」

另外，提到他將與劉德華、謝霆鋒合作拍攝新電影《怒火蔓延》，現階段進度如何時，他就表示：「10月初到會開工。（內地拍攝？）香港拍。（有冇為電影做準備？）做留鬚準備，動作戲平時都已經操開，變咗對我嚟講唔係太大問題。」並大讚劉德華是好演員外亦是好監製。

呂良偉透露在10月1初會開工拍攝新電影。（陳順禎攝）

最後提到日前在接受訪問時講到兒子呂善揚有表演慾，問到兒子會不會想入行呢？他就表示：「佢係有表演慾，但佢對演戲呢樣嘢要徵求佢先得，因為佢好有個性有好多自己想法。（而家做IT？）實習緊，喺我朋友公司，對佢嚟講係學習機會嘅一個地方。」