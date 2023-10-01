吳浩康突然傳婚變　老婆郭思琳公開鬧爆自爆已分房瞓一年

吳浩康（Deep）去年3月與郭思琳結婚，同年9月迎來囝囝「撐撐」，一家三口幸福美滿，今年2月他們更在社交平台高調慶祝結婚周年，但昨日（30日）突然爆出兩人婚變的消息。有報道指郭思琳在IG鬧爆老公吳浩康：「先唔講就你改期，再幫你安排埋服裝，乜都安排晒，一句話唔影就唔影，個仔一歲影張全家福都咁辛苦你，咁以後嘅節日你都唔好出席，包括今晚中秋。我永遠都會記得前面孭住個仔，右邊一個喼一個袋，左手拎住蛋糕再拖住隻狗嘅情景。」她更自揭與吳浩康已分房瞓一年，掀起網民熱議，惹來外界猜測她想離家出走。

吳浩康（Deep）去年3月與郭思琳結婚。

今年2月高調慶祝結婚周年。（IG@margiela.k）

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不過郭思琳在接受傳媒訪問時就否認婚變，並澄清與吳浩康「冇事」，她又否認離家出走，解釋只是當日去影樓影相「拎咗好多嘢」。之後郭思琳亦坦言做新手媽媽很辛苦，夫妻之間難免出現意見不合的情況，至於分房瞓的原因就是囝囝成日踢腳，令吳浩康休息不好，所以自從囝囝出世後就分房瞓，但她就認為分房瞓不一定會影響感情，還透露早前一家三口去主題樂園Staycation，慶祝囝囝1歲生日，力證夫妻感情無問題。

慶祝囝囝1歲生日。（IG@margiela.k）

去主題樂園Staycation。（影片截圖）

而吳浩康在完成工作後，亦有回應婚變傳聞，他解釋當日原本應承太太去影全家福，但他因故未能到場，對於太太在網上公開訴苦，他就大感無奈，不明為何太太不直接同自己講。吳浩康表示體諒郭思琳照顧囝囝很辛苦，但亦自言同樣感辛苦，每朝7點前就出門，直至夜晚11點才收工，努力賺錢養家的同時，亦有幫手做家務，煮飯、洗碗等等。至於分房瞓一事，他就解釋因自己夜歸，為免影響太太同囝囝休息，所以才下此決定。而郭思琳亦有在IG曬出囝囝玩燈籠的照片，似乎心情未受影響。

郭思琳亦有在IG曬出囝囝玩燈籠的照片，似乎心情未受影響。（IG截圖）