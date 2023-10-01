鄭少秋經歷3段婚姻　4位女兒同父不同命

現年76歲的鄭少秋（秋官），人生經歷三段婚姻，最為人熟悉的一定是前妻沈殿霞（肥姐）及現任太太官晶華，但其實在肥姐之前，秋官還有一位首任太太，對方是圈外人盧慧茹。而恰巧的是，秋官人生中三個女人為他生下四位都是女兒，可謂一生女人債。

秋官總共有四位女兒，大女鄭安儀甚少人提及和認識，今日爆出她在美國南加州的寓所內自殺身亡，終年55歲。據指，盧慧茹當時對秋官很癡迷，惟兩人只短短拍拖三年，育有一位女兒鄭安儀，分手後盧慧茹便帶住女兒離開，鄭安儀自細由母親湊大。

有指秋官大女鄭安儀上月輕生逝世。（YouTube圖片）

據YouTube頻道「Smart Travel」指，鄭安儀因母親關係與父親沒有聯絡，長大後對父母分手一事表示理解，幾年前秋官到美國拉斯維加斯登台，兩父女見面。有指鄭安儀因自小被灌輸父親不好的思想，以及陷入三角戀，心情一直鬱鬱寡歡，近來參加了當地羅省華人天主教堂（St Bridget Chinese Catholic Church）的成人道理班，獲教友關心。但鄭安儀最後都是選擇了輕生這條路。而秋官也曾在訪問中談到對盧慧茹感到虧欠，更對多年未有聯絡的鄭安儀更是自覺慚愧。

秋官與肥姐及欣宜的合照。（IG@princejoyce）

近年欣宜與秋官的父女關係越來越密切，（IG@princejoyce）

而秋官與前妻肥姐的這段婚姻則是最廣為人知，肥仔為他誕下一位女兒鄭欣宜，雖然父母因感情問題，欣宜自小缺乏父愛，但仍受到萬千寵愛在一身。在肥姐離世後，欣宜繼承一筆巨額遺產，本應生活無憂，但她堅持憑自己努力，由當初輕吻吳卓羲被取笑「死亡之吻」，到現在成為實力備受認同的「我最喜歡的女歌手」。至於近年欣宜與秋官的父女關係也越來越密切，愛女開騷，秋官也會親身到場支持。不過欣宜近排被指飽受抑鬱症的困擾，導致神隱將近半年，至今她本人未有公開露面及正面回應過有關傳言。

秋官和官晶華育有兩名女兒鄭詠恩、鄭詠曦。（網上圖片）

欣宜與同父異母妹妹鄭詠恩關係不錯。（IG圖片）

欣宜與鄭詠恩合照。（IG圖片)

至於秋官與現任太太官精華所生的2個女兒鄭詠恩和鄭詠曦則比較低調，沒有承繼父母衣缽入行，但自細在父母的愛下成長。欣宜曾上載與同父異母妹妹鄭詠恩（Winnie）的合照，引起不少網民討論，事關欣宜過往甚少提及Winnie，有指早年Winnie極為抗拒自己的名字與欣宜扯埋一齊，甚至有指二人關係屬於面和心不和，不過欣宜與Winnie關係近年已緩和，除一起為秋官慶祝生日又之外，又試過一起睇騷。Winnie早年被指與已婚上司有曖昧時，欣宜亦有為妹妹護航。