鄭少秋長女鄭安儀美國自殺身亡　秋官現任太太官晶華8字代回應

10月1 日晚上驚傳鄭少秋大女，與盧慧茹誕下的女兒鄭安儀在美國自殺身亡，終年55歲。由於警方一直未能聯絡上其母，生前教友透過YouTube頻道呼籲秋官盡快聯絡為女兒辦理身後事，至同日晚上秋官透過現任太太官晶華回應。



秋官鄭少秋先後育有4名女兒。（秋官 鄭少秋 Facebook）

鄭少秋曾與盧慧茹拍拖三年，1968年8月誕下女兒鄭安儀，分手後盧慧茹便帶住女兒離開，鄭安儀自細由母親湊大。據YouTube頻道「Smart Travel」指，鄭安儀因母親關係與父親沒有聯絡，長大後對父母分手一事表示理解，幾年前秋官到美國拉斯維加斯登台，兩父女見面。秋官也曾在訪問中談到對盧慧茹感到虧欠，更對多年未有聯絡的鄭安儀更是自覺慚愧。

有指秋官大女鄭安儀上月輕生逝世。（YouTube圖片）

上月26、27日，教友發現鄭安儀失聯，也無法聯絡盧慧茹，擔心發生意外下遂報警求助，警方破門進入鄭安儀的住所後發現她在屋內自殺身亡。鄭安儀生前的教友透過YouTube頻道「Smart Travel」，呼籲秋官盡快與羅省華人天主教堂（St Bridget Chinese Catholic Church）聯絡。對此鄭少秋現任妻子官晶華代為回應表示：「我們在了解處理中。」

鄭少秋跟官晶華育有兩名女兒鄭詠恩、鄭詠曦。（網上圖片）

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