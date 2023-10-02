鄭少秋大女美國自殺身亡　甄妮斥：他沒有處理好他的人生

10月1日晚驚傳鄭少秋大女，與盧慧茹誕下的女兒鄭安儀在美國自殺身亡，終年55歲。自二人分手後鄭安儀一直跟隨母親生活，秋官甚至曾坦言街撞到都未必認得親女。對此樂壇前輩甄妮不禁斥：「年齡 心理 經濟狀況沒有準備好，為什麼要生娃娃？」



鄭少秋長女鄭安儀美國自殺身亡 秋官現任太太官晶華8字代回應

鄭少秋大女，與盧慧茹誕下的女兒鄭安儀在美國自殺身亡，終年55歲。

甄妮一向敢言。（資料圖片）

秋官與大女父女緣薄，他曾在受訪時表示：「我很多年前供她讀大學，但供完之後已沒聯絡。現在如街上遇見，也不知道認不認得。」如今更陰陽相隔令人不勝唏噓。樂壇前輩甄妮留言：「年齡 心理 經濟狀況沒有準備好，為什麼要生娃娃？昨天聽到秋官的家事，很遺憾😔他沒有處理好他的人生。就如樓上沒臉網友所言～隨性。」

甄妮疑留言斥鄭少秋。（甄妮FACEBOOK）

甄妮表示見到鄭少秋家事感到遺憾。（甄妮FACEBOOK）

當年甄妮在美國誕下女兒甄家平（Melody），一直母兼父職湊大囡囡，或因為處境相似，令甄妮更為感慨：「一個小生命的誕生，最基本要具備條件：愛心+時間+奶粉。缺一不可，大家同意吧！嗯！不是辦家家酒！毎個人背後都有故事。也許男的自私，又碰上女的母愛氾濫，都不經大腦，就只有孩子最無辜。以前跟現在不一樣。以前是天真現在是現實。結婚跟同居又不一樣，前者是約束，後者是試用期。我個人認為，以前父母養育孩子，必須有責任制到18歲。但現在時代進步，科技讓孩子早熟，等他們開口找你討論，父母就要懂得如何尊重和恊助。才能長期保持良好互動。」

母兼父職湊大囡囡的甄妮不停回應網民。（甄妮FACEBOOK）