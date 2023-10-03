阿儀未玩完？　AMM老闆暗示畀機會：真心愛佢嘅粉絲叫佢顧吓前途

亞洲心動娛樂（AMM）旗下藝人薛影儀（阿儀）早前因在社交平台公然罵起自己經理人林寶玉，而被公司宣布無限期雪藏，很多網民都在阿儀IG上留言，直指她被其好友帶壞！

阿儀被雪藏（資料圖片）

昨日是林寶玉自家品牌「寶玉堂」的開幕儀式，其老闆，即AMM主席賴彩雲亦有現身撐場，在訪問環節中，主席為近日阿儀一事解畫！

很多人都未搞清楚，AMM與亞視的關係，其實兩者之間已完成脫離，賴主席表示：「AMM喺脫離咗亞視之後，我哋都計劃咗好多內容，主要係女團方面，台灣有個新女團叫JARA，我哋喺600個學生裡面揀出嚟，所以係好優秀。」而林寶玉亦補充：「嚟緊加多兩個香港，之後就會去台灣做選秀，再正式出道。」

林寶玉自家品牌「寶玉堂」開幕儀式。（梁碧玲攝）

當然大家最關心由「亞視一姐」變為「AMM一姐」的阿儀，賴主席指其實近一兩年可以明顯看到阿儀的變化，她說：「其實阿儀出道，有啲人會覺得平台利用緊佢，咁講嘅人我覺得佢哋心入面認定咗阿儀係有問題。但我哋平台目標好簡單，我哋深深感受到阿儀想做呢個角色，但係之前因為疫情，好似自由發揮，無意之中俾人貶低嘅嘢就出現咗。今年我哋投資咗喺佢身上，希望可以係帶出正面訊息，唔再係玩玩吓，佢都可以好努力學唱歌跳舞，首歌出嚟之後係有正面影響，都睇到好多正面嘅粉絲。」

賴主席指其實近一兩年可以明顯看到阿儀的變化。（梁碧玲攝）

但對於今次阿儀的行為，賴主席亦表示AMM不是要真的永久雪藏阿儀，而是希望收到一個警剔的效果。「之前嘅阿儀，好多人留言都係一啲搞笑嘅嘢，但今次我睇到好多係好理智，真心愛佢嘅粉絲，叫佢顧吓前途，我覺得係唔同咗。至於我哋出個聲明，如果唔出佢會愈講愈爽，過激咗，都係一個流程要做嘅嘢。接落嚟都係睇佢自己態度，原本會有第三首歌，係主題曲，我哋做娛樂媒體，就係想帶正面訊息，本來想拍一套戲喺講一個女性點樣為自己爭取，而家睇睇接下來會點。我哋都唔係好決絕，只係一個流程，希望佢可以警剔吓自己，唔好過激。」希望阿儀會聽到主席這番話。

賴主席亦有大讚作為經理人的林寶玉。（梁碧玲攝）

賴主席亦有大讚作為經理人的林寶玉：「寶玉帶住佢都好用心，寶玉好了解佢，阿儀一句說話一個動作，寶玉就知佢諗乜嘢，所以阿儀都需要啲成長時間。」至於被問到會否原諒阿儀，賴主席則語重心長地說：「原諒唔係剩係得把口講，原諒佢肯定要意識到自己有冇做錯先，如果佢自己都唔知道做錯乜嘢，就未到原諒呢步。其實我哋都唔係干涉佢交朋友，大家都可以有交朋友嘅權力，只係用IG、出活動時候要有交代，至少佢要意識到自己嘅責任。」