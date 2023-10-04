43歲無綫女主播黃珊罕有素顏示人　獲網民激讚封「新聞女神一姐」

無綫新聞部盛產「新聞女神」，有一位雖然年過40，兼已經是兩位小朋友的媽咪，但依然保持得非常好，在眾女神當中穩坐「一姐」位置，她就是無綫首席女主播黃珊。



43歲的黃珊是少有的短髮新聞女主播，短髮成為了她的Icon。但最令人驚嘆的是，她樣子像吃了防腐劑一樣，故有「凍齡主播」美譽。近日，黃珊就在社交平台分享了兩張相，以及保養心得。相中，剛做完運動的黃珊無懼素顏示人，皮膚質素非常好，不輸廿多歲的後生女。另一張相則大騷腹肌，不過她回覆網民時表示是兩年前影的，現在已經沒有。不過看黃珊其他照片，都是身材纖瘦沒有贅肉，令人羨慕。

黃珊保養得非常好，一點都不像43歲。（IG@toniwongshan）

黃珊分享其運動哲學就是不要強迫，最緊要自在。（IG@toniwongshan）

黃珊分享其運動哲學就是不要強迫，最緊要自在。平時見她在主播台上斯斯文文，原來私下是一名運動狂熱份子，跳繩、游水、跑步、HIIT、拉筋、甚至打籃球，這些都是她的選項，「首先，盡量多元令運動持續有趣。第二，將時間縮短甚至『斬件』，以我為例，用20分鐘作為一個單位，總能在密密麻麻的日程中找到空檔運動。第三，選擇不用伴的運動，可隨時開始隨時完結。最後，我不是運動員，沒有必要強迫自己做到最好。『有做比沒做好』，工作太累時，睡前拉筋20分鐘都足夠。」

平時大家較多見到黃珊是在主播枱。（網上截圖）

形象大方。（網上截圖）

仲非常專業。（IG@toniwongshan）

黃珊又以過來人身分表示養成運動習慣，比短期成效更重要，「還記得大概是五年前，開始跟網上運動KOL做HIIT，那段時期頗沉迷，日做夜做，就是為了肚上那幾塊肉，後來發覺長時間要保住人魚線不容易，又要配合飲食，遇上繁忙日子，沒時間練習又食無定時，很難堅持，做運動輕鬆不了，還多了壓力，自那條線消失後，鍛鍊的動力也沒有了。」

外表斯斯文文的黃珊，私下熱愛運動。（IG@toniwongshan）

經常跑步。（IG@toniwongshan）

故此黃珊設法將運動變成「最沒負擔最沒成本」的東西，它便會自然地成為你生活一部分，只要一點一滴累積，那怕只是每天20分鐘，身體都會告訴你，努力是沒有白費。

仲有一對大長腿。（IG@toniwongshan）

不少網民認同黃珊的運動哲學，留言大讚：「幾好咁wo」、「凍齡珊」、「好it」及「很有力量的文字」等，也有網民封她為「新聞主播一姐」。

網民激讚她唔識老，好似吃了防腐劑一樣。（IG@toniwongshan）

旗袍look都難不到她。（IG@toniwongshan）

唔做主播，都有條件做藝人。（IG@toniwongshan）

很有親切感。（IG@toniwongshan）

要女人味又有。（IG@toniwongshan）

好靚女。（IG@toniwongshan）

不只出得廳堂，仲入得廚房。（IG@toniwongshan）

黃珊在2001年畢業於香港浸會大學傳理學院傳播系，主修公關及廣告。她曾任職空姐，先後做過有線、亞視、鳳凰衛視香港台及無綫的新聞主播，中間曾經轉行做過唱片公司的首席助理機構傳訊總經理以及證券行公關經理，於2017再度重返無綫新聞，效力至今。另，黃珊已婚並育有一子一女，女兒已13歲，兒子亦快將10歲，她平時十分愛錫一對心肝寶貝，會陪他們出席課外活動，又會為他們生日親自炮製蛋糕，絕對是多功能媽咪。

黃珊曾任職空姐，貼出在機場返工的證件。（IG@toniwongshan）

亦曾擔任鳳凰衛視香港台主播。（網上圖片）

於2017重返無綫新聞，效力至今。（IG@toniwongshan）

一班女主播相約飯局。（IG@toniwongshan）

黃珊還是一個烘培高手。（IG@toniwongshan）

會為一對子女生日親自炮製蛋糕。（IG@toniwongshan）