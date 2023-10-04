化妝師Zing爆天后合作秘聞　曾被王菲說永不錄用、點名最靚女新人

神級化妝師Zing是不少天王天后級人馬的御用化妝師，最為人熟悉的妝容，有王菲的曬傷妝、彩虹眼影妝、鄭秀文Nike眉、舒淇小丑妝等，早前Zing接受內地YouTuber訪問，講到自己心目中最美的臉、大談與天王天后合作的點滴，爆第一次同王菲合作後對方曾指「永不錄用」，更爆料指有位影后化妝前後樣貌差距最大！



Zing在訪談節目大爆幫天王天后化妝的秘聞。（YouTube@AHA LOLO）

Zing是王菲等多位天后的御用化妝師。（微博@ZING）

Zing接受內地時尚YouTuber「AHA LOLO」頻道訪問，指18、19歲就主動請模特兒給自己化妝，加入了新加坡雜誌，後來因嚮往香港娛樂圈，92年就毅然到港碰碰運氣，結果他索性把回程機票都丟掉。Zing指當時最渴望是幫林憶蓮化妝，結果來港第二年就夢想成真，他謂：「在她演唱會，但其實，說真的不是我畫的，她只是需要我幫她打底，畫個眉毛，其他都是她自己畫的，而且她畫的非常好，看著她化妝學了很多化妝技巧，精彩絕倫。」

Zing幫王菲畫了這個整臉都是閃粉的妝，後台的工作人員、老闆從電視觀看，全部鴉雀無聲，第一眼很驚訝，第二眼就喜歡了，Zing說自己永遠記得這個晚上。（YouTube@AHA LOLO）

Zing最王菲的合作最為人熟悉，自93、94年開始，為她設計多個經典妝容，她坦言王菲不好畫，說：「美的人不一定好畫。」至於曬傷妝，其實他自己只覺得一般般，沒想到出來效果很好，大家都很喜歡。Zing曾擔任《唱遊大世界王菲香港演唱會98-99》的大會化妝師，當時每換一套衫就換一個妝，堪稱傳奇！他說：「這個東西要很好的計劃，跟燈光、服飾、自己的妝怎麼配，這個妝卸了之後，餘基可能卸不乾淨的，也是下一個妝的基礎，你在這種情況下做某一個事情，它可能會出差錯，你要把差錯變成你要的部分。」

Zing幫王菲化曬傷妝時，沒想過迴響這麼大。（YouTube@AHA LOLO）

Zing曾在王菲演唱會上，挑戰每套衫換一個妝。（YouTube@AHA LOLO）

儘管如此，但Zing就自爆初時跟王菲合作並不順利，「太不成功！那個時候我太過顧忌化妝技巧，化妝應該是怎樣，怎樣叫做標準美女，太過於以一個化妝師身份做這個事情，而不是一個人的身份去做這個事情，因為欣賞被化妝的人。」主持問：「那第一次化妝不成功，王菲有說下次不要了吧？」Zing：「王菲說永不錄用。」主持人驚訝地再問：「永不錄用？」Zing笑說：「後來不是用了嗎？」並指從那次起就慢慢跟王菲磨合成功。

Zing說幫鄭秀文化妝時沒想過跟「Nike」有關，也從不幫妝容改名。（YouTube@AHA LOLO）

談到哪個女明星化妝前後分別最大，他本來不想答，後來說：「鄭秀文差距大，劉嘉玲差距也大。」主持人說因為她不化妝很清秀、親和，一化完妝就充滿氣場，Zing補充：「我之前沒見到劉嘉玲，我看過她雜誌電影裡面的、上了妝的照片，他們說這是大美人，我就覺得也還好吧，直到我第一次幫她化妝，她是素顏來的，嘩！嚇了一跳，原來那麼美，我接下來的妝要能夠把她這個美更呈現出來。」他坦言覺得很多女明星，不化妝其實比化妝更美，自己做的是把她們弄得更上鏡。

Zing說劉嘉玲素顏已經很美，妝前妝後差距最大。（YouTube@AHA LOLO）

Zing幫舒淇化過「四格小丑妝」，他說重點不再小丑那兩格，而是卸了妝的那兩格，能突顯舒淇的美。（YouTube@AHA LOLO）

Zing是早期帶起裸妝風潮的化妝師，王菲介紹黎明給他認識，他直接跟黎明說，他今天的狀態可以不化妝上台，「我說你要的是我的眼睛、我的判斷力，不是我的化妝品，你請的是我，不是一堆化妝品，我現在來判斷你今天的狀態是否需要化妝，化多少妝還是不需要化妝。」主持人問，不化妝黎明是否照付錢，Zing說：「對啊，那錢是給了我的判斷力和審美，這才是一個化妝師真正的意義。」講到新生代藝人中，有那些是Zing覺得很美的，他就特別點名提到周冬雨、倪妮與王一博。

新生代藝人中，Zing點名周冬雨、倪妮最靚，王一博不用整色整水反而更好。（YouTube@AHA LOLO）

談到很多明星長得或化得愈來愈似樣，Zing坦指覺得是從范冰冰開始，儘管他覺得范冰冰很美，也很適合化艷麗的妝，不過他說：「我介意的是為什麼每個人都學她，變成一段時間整個內娛的妝容，每個人都是這樣，都是一個樣子的，那個我就覺得沒有必要。有一次我在街上看到兩大個招牌，兩本雜誌封面，然後我看一個范冰冰很漂亮，一個Angelababy好漂亮，之後才知道兩個都是Angelababy，Angelababy沒有必要往那邊靠。」