JPEX ｜鄭雋熹為無綫七線藝人 曾獲曾志偉賞識連AL、AK都Follow佢

現年29歲的鄭雋熹，今日（4日）涉JPEX案被警方拘捕，他更被指為詐騙集團成員，令他一「嘢」成名。

鄭雋熹被警方拘捕。（黃學潤攝）

鄭雋熹戴上頭套。（黃學潤攝）

鄭雋熹被捕一刻。（黃學潤攝）

鄭雋熹曾就讀香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學，之後到澳大利亞悉尼留學，修讀麥覺理大學傳播學系學士課程，該大學現時是悉尼大都會排名第三的澳洲大學。之後他於2017年投考第29期無綫藝員訓練班後入行，2018年3月正式出道，現為TVB基本藝人合約藝員。

鄭雋熹訓練班出身。（IG圖片）

主持節目《七線人棄王》獲賞識。（IG圖片）

還是跳得之人。（IG圖片）

鄭雋熹曾參演《是咁的，法官閣下》及《十八年後的終極告白》等無綫劇集，曾在《金宵大廈》其中一幕跳入天台水箱內的戲份中，演陳山聰替身。鄭雋熹於2021年5月，以都市編舞參加跳舞真人騷節目《盛·舞者》，並奪得第四名，同年又獲無綫總經理曾志偉賞識，與陳俊堅、姚宏遠、程浩駿、林浩文花了一年籌備主持節目《七線人棄王》，因而開始為人認識。

據指鄭雋熹他擅長投資股票及虛擬貨幣。（IG圖片）

還有多部跑車。（IG圖片）

（香港01記者攝）

除了演員身分外，據指鄭雋熹他擅長投資股票及虛擬貨幣，名下擁有奔馳 AMG E53、本田 S2000和保時捷 Taycan 4S三款座駕，認真富貴，而其中一部奔馳於去年已轉售。

MIRROR成員Anson Lo及AK都有Follow佢。（IG截圖）

至於鄭雋熹的社交平台尚算低調，主要都是分享工作上的照片，亦只得2964位followers，以藝人來說不算多，但當中有兩個卻令人估唔到，就是香港人氣男團MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）及AK（江𤒹生），相信大家應該是舞友。