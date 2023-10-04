甘比親手織披肩送范冰冰　飯聚即場騷Quali細女一個舉動獲大讚

城中富商劉鑾雄（大劉）太太甘比（陳凱韻）一向是Hermès的忠實擁躉，幾乎每次出席公開活動都會拿着Hermès手袋，貴氣打扮盡顯闊太氣質，據知她擁有超過700個Hermès手袋，有部分更是非常特別的訂製款式。不過最近迷上編織的甘比，除了親手整了多個公仔之外，連手袋都由自己編織，還親手織了一件披肩給好友范冰冰。日前范冰冰與甘比飯聚，並為甘比慶祝44歲生日，期間甘比更即場玩起編織，超熟練手勢連范冰冰都忍不住驚嘆：「我的朋友，她有很多技能，她很厲害！祝她生日快樂！永遠幸福！」

甘比（陳凱韻）同范冰冰相識逾10年好老友。（小紅書圖片）

白色Hermès Faubourg Birkin Bag，價值逾200萬。（小紅書圖片）

最近迷上編織的甘比，連手袋都由自己編織。（IG圖片）

片中所見，甘比左手拿着一團毛線，右手拿着鈎針，短短三分鐘已經初見成型，而她送給范冰冰的披肩原來只花了40分鐘左右就織完，相當快手！負責拍攝的范冰冰拍片記錄甘比編織的過程，有網民留意到當她拉近鏡頭時，甘比的細女即刻用電話遮住媽咪部電話，似乎是擔心暴露媽咪的私隱：「甘比女兒在冰冰姐拍她媽媽的時候，立刻蓋住媽媽手機屏幕保護隱私」，紛紛大讚叻女！

相當快手！（影片截圖）

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而甘比還笑言自己的小手工慘被老公「嫌棄」：「剛剛她們爸爸才說我做一個賣多少錢？我說幾百塊，『那你弄多久』，我說不到一小時，他說『值得嗎？』我說我就是想推廣鈎針，因為鈎針令人很開心的，還有解壓。」其實甘比早前出席活動接受《香港01》訪問時亦曾透露有織毛衣給老公：「佢見我有織畀啲小朋友，佢都忍唔住落Order，織完畀佢試上身，佢就話條領要再闊啲，又或者個手就要再長啲，前後都改過幾次，佢係一個特別有要求嘅客人嚟，哈哈。其實佢又好好笑喎，一開始我係唔織畀佢，當佢叫完我織畀佢之後，佢竟然收埋佢唔着喎。不過可能佢本身怕熱，我織完畀佢，佢係冇着過。都係嗰句，佢都係唔抵得我織畀啲小朋友，所以先要返件咁解啫。」