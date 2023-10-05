JPEX案｜TVB藝人鄭詠謙認係苦主　被呃15萬老婆本爆多位藝人上當

虛擬資產交易平台JPEX懷疑詐騙案，警方暫接獲超過2,000名受害人報案，當中涉及金額高達15億元。多位藝人亦牽涉其中，昨日（4日）更爆出現年29歲的TVB藝人《七線人棄王》鄭雋熹亦因涉虛擬資產交易平台JPEX事件被警方拘捕，警方相信他為詐騙集團成員，連同懷疑是犯罪財產所得的過萬保時捷坐駕被拖走，事件更令他與同為藝人的林穎彤戀人關係浮出水面！而TVB藝人兼YouTube頻道「巧鬆啲」成員鄭詠謙今日（5日）又被爆出是其中一名苦主，當中涉及的15萬老婆本更血本無歸。

鄭詠謙早前擔任波多野結衣&大槻響15周年的MC。（IG/@mosescheng）

鄭雋熹戴黑色頭套，被探員押走。（黃學潤攝）

鄭詠謙接受《香港01》訪問時，承認自己是JPEX懷疑詐騙案的苦主，並透露當初入局的來龍去脈：「年幾前因為虛擬貨幣嘅原因喺圈外圈內都認識咗一啲朋友，有做廣告製作、演員、歌手等等，而當時嘅其中一位朋友亦都係JPEX交流群組裏面嘅一員。一齊分享吓幣圈去向，邊啲值得投資。而其中一個當然係JPEX，大家都好相信，因為佢哋無論係宣傳嘅廣告、宣傳嘅手法、宣傳嘅人物，大家都係覺得『有力度』，可以投資。」

無綫藝人鄭詠謙（Moses）目前在新加坡與吳岱融、崔碧珈、朱咪咪等拍攝電影《小販之王》，片中他演繹類似周星馳電影《食神》中的大奸角。

鄭詠謙是Youtube Channel巧鬆啲的成員。（IG/@mosescheng）

至於受騙的金額，鄭詠謙稱：「計埋升幅應該有15萬左右，一直都唔係好理會升降幅度，只會睇吓新聞留意，因為當做個投資，結果近日嘅新聞出現啲咁爆炸性嘅消息，先知道自己投資嘅金錢根本冇得攞返，當畀自己買個教訓。（Tvb藝人出名人工低，點解咁多本？）咁我自己出邊都有其他收入來源嘅，自己又喺出邊做司儀、拍YouTube Channel接業配、拍電影等等，依家喺新加坡拍緊電影，飛之前做完日本女優粉絲見面會司儀。」

演出過不少電視劇！（IG/@mosescheng）

《大帥哥》。（IG/@mosescheng）

問道會否不敢再投資時，鄭詠謙自知投資有風險：「投資有好多渠道嘅，唔會唔敢投資，但係之後會再更新啲所有消息來源係咪合情合理合法。除咗我之外，有好多歌手、藝員朋友都有投資加密貨幣，甚至同我一樣有投資落JPEX，大家都有商量吓點樣去處理。」經此一役，鄭詠謙都表示：「嚟緊努力啲出邊工作搵錢，唔努力啲搵錢，真係窮死！好彩近排有好多人賞識自己，畀機會我，都值得感恩嘅！」