女優濱崎真緒路上被性騷擾感憤怒　網民留言難聽惹反擊：收口

日本人氣成人電影女優浜崎真緒，活躍玩Instagram，不時都會上貼美照及影片與大家分享日常趣事，深受網民喜愛。近日其就在ig上貼一則貼文，指其突遭一名陌生人觸摸身體，令其感到非常憤怒，望不管從事任何職業的女性，只要受到騷擾都不要沉默，絕不能姑息養奸。

浜崎真緒被陌生人騷擾。（maohamasaki_official@IG）

事緣在上周末的時間，浜崎真緒演出後，在回酒店的路上就突遭一名陌生人從後觸摸其身體，幸好當時同行的經紀人同助手及時有抓住這個人。而他人這個行為，令她覺得不舒服，更強調成人電影女性都是一名女性，不能因為職業身份而不受尊重，她表示：「每位女性都應該得到尊重，可能大眾認為一個AV女優為什麼給人摸一下就大做文章，但是我想請大家清楚明白，這只是一個職業，而不是這職業可以令你無法無天地對待，我也是一名女性，不能因為工作身份受到騷擾而沉默。」更希望所有女性遇上這種事情的時候不要沉默要勇敢站出來，不能姑息這些人，否則是助長歪風。

浜崎真緒認為成人電影的女性都要受到尊重。（maohamasaki_official@IG）

不少網民眼見之後都紛紛留言支持她，認為不論甚麼職業都需要尊重每一位女性。不過另有網民的留言似乎真的惹怒浜崎真緒，有網民表示：「你拍AV就已經係助長歪風。」隨後她就反擊：「我的工作有影響到你的人生嗎？令到你困擾？你也是看免費的，沒貢獻就收口，明白嗎。經紀人教我跟你說一句，你返屋企XXXX啦，XX。」聽得出極其生氣。